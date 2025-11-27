A Prefeitura de Birigui, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Secultur), inaugura neste sábado (29), às 19h30, a iluminação natalina da praça Dr. Gama, marcando oficialmente o início das celebrações do “Natal Iluminado”.

Em sua 18ª edição, o evento já se consolidou como uma das principais atrações de fim de ano do município, reunindo moradores de Birigui e visitantes de cidades da região na área central, onde se concentram diversos estabelecimentos comerciais.

Na cerimônia de abertura, todas as luzes instaladas na praça serão acesas simultaneamente. A programação inclui apresentação da Corporação Musical Maestro Antônio Passarelli e a aguardada chegada do Papai Noel.