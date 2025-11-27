O padre Gildásio Mendes dos Santos lança na noite desta quinta-feira, 27, o livro “O Realizador de Sonhos. Dom Luís Lasagna – Uma Biografia Nova”. Nesta manhã, o sacerdote recebeu a imprensa para uma entrevista coletiva.

Segundo Padre Gildásio, a obra nasceu a partir de um convite do reitor do Unisalesiano de Araçatuba, Padre Paulo Fernando Vendrame, que identificou a necessidade de preencher uma lacuna histórica e formativa sobre a trajetória de Dom Lasagna. “O livro vem suprir essa ausência na documentação e oferecer uma visão renovada sobre um líder que marcou profundamente a missão salesiana”, afirmou.

A biografia reúne páginas densas, porém, leves e acessíveis, escritas em estilo claro e bem documentado, conduzindo o leitor às origens da ação missionária salesiana. Durante a entrevista, o autor destacou a relevância contemporânea do personagem retratado.