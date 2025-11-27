O padre Gildásio Mendes dos Santos lança na noite desta quinta-feira, 27, o livro “O Realizador de Sonhos. Dom Luís Lasagna – Uma Biografia Nova”. Nesta manhã, o sacerdote recebeu a imprensa para uma entrevista coletiva.
Segundo Padre Gildásio, a obra nasceu a partir de um convite do reitor do Unisalesiano de Araçatuba, Padre Paulo Fernando Vendrame, que identificou a necessidade de preencher uma lacuna histórica e formativa sobre a trajetória de Dom Lasagna. “O livro vem suprir essa ausência na documentação e oferecer uma visão renovada sobre um líder que marcou profundamente a missão salesiana”, afirmou.
A biografia reúne páginas densas, porém, leves e acessíveis, escritas em estilo claro e bem documentado, conduzindo o leitor às origens da ação missionária salesiana. Durante a entrevista, o autor destacou a relevância contemporânea do personagem retratado.
“Hoje temos muitas biografias - de artistas, líderes da tecnologia, da política. Pensamos: por que não resgatar a história de um grande líder religioso que viveu no século passado e ainda tem muito a ensinar? O mundo busca líderes. Dom Lasagna foi um deles e pode inspirar as gerações atuais”, disse.
Padre Gildásio contou ainda que escreveu a obra em 21 dias, dedicando ao menos 10 horas diárias ao trabalho. Ele recomenda a leitura a pais, filhos, empreendedores, educadores, comunicadores, políticos e religiosos. “É uma biografia que inspira e dialoga com os desafios do presente”, ressaltou.
Ao final da entrevista, o escritor citou uma mensagem de Dom Bosco enviada a Dom Luís Lasagna, que considera uma síntese do espírito da obra. “Meu querido Dom Lasagna: olhe cada coisa com os próprios olhos, esteja em todos os lugares, fale com todos os seus dependentes. Eis a chave de todo o bem.”
O reitor do Unisalesiano, Padre Paulo Vendrame, também destacou a importância do lançamento neste ano em que se recordam os 130 anos da morte de Dom Lasagna. “Ele foi o primeiro inspetor do Brasil e bispo missionário na América. Esta ‘biografia nova’ celebra sua fidelidade, sua missão e o legado deixado à família salesiana.”
A obra tem 164 páginas e está disponível para compra no Unisalesiano de Araçatuba e no Colégio Salesiano Dom Luiz Lasagna.
Padre Gildásio é autor de 28 livros em três línguas
Gildásio Mendes dos Santos é sacerdote salesiano. Realizou seus estudos de Filosofia em Lorena e Teologia em São Paulo. Formou-se em Jornalismo pela Universidade Pontifícia Salesiana (UPS), em Roma. Possui mestrado e doutorado em realidade virtual e mídia digital. É membro da NCA (Associação Nacional de Comunicação, EUA).
Autor de 28 livros em português, inglês e italiano, além de diversos artigos científicos, atua como professor e pesquisador na área das mídias digitais. Foi membro da Comissão de Consultores de Comunicação da CNBB e integrou o Conselho Mundial de Comunicação Salesiana entre 2014 e 2019.
Também foi inspetor da Inspetoria Salesiana de Campo Grande. Em 2020, durante o XXVIII Capítulo Geral da Congregação Salesiana, em Turim, foi eleito Conselheiro Mundial para a Comunicação Social dos Salesianos, função que desempenhou no Conselho Geral entre 2020 e fevereiro de 2025, em Roma.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.