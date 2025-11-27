Uma colisão envolvendo uma motocicleta Honda CG 150 Titan ESD e um automóvel Ford Ka SE Hatch deixou uma mulher ferida na noite desta quarta-feira (26), no bairro Novo Parque São Vicente, em Birigui. O acidente ocorreu por volta das 23h30, na rua Barão do Rio Branco.

A equipe da Polícia Militar, composta pelo Cb PM Borela e Sd PM André Luis, foi acionada para atender à ocorrência. Ao chegarem ao local, encontraram apenas o condutor do automóvel, que não sofreu ferimentos e permaneceu no ponto do impacto. A vítima, do sexo feminino, já havia sido socorrida ao Pronto-socorro Municipal pela unidade de resgate.

Segundo a PM, quando a equipe chegou, o cenário da colisão e a posição dos veículos já haviam sido alterados por populares que estavam na via, impossibilitando a análise da dinâmica exata do acidente.