Uma colisão envolvendo uma motocicleta Honda CG 150 Titan ESD e um automóvel Ford Ka SE Hatch deixou uma mulher ferida na noite desta quarta-feira (26), no bairro Novo Parque São Vicente, em Birigui. O acidente ocorreu por volta das 23h30, na rua Barão do Rio Branco.
A equipe da Polícia Militar, composta pelo Cb PM Borela e Sd PM André Luis, foi acionada para atender à ocorrência. Ao chegarem ao local, encontraram apenas o condutor do automóvel, que não sofreu ferimentos e permaneceu no ponto do impacto. A vítima, do sexo feminino, já havia sido socorrida ao Pronto-socorro Municipal pela unidade de resgate.
Segundo a PM, quando a equipe chegou, o cenário da colisão e a posição dos veículos já haviam sido alterados por populares que estavam na via, impossibilitando a análise da dinâmica exata do acidente.
Os danos constatados incluíam, na motocicleta, avarias nos retrovisores, painel, farol e seta dianteira direita. Já no automóvel, foram identificados arranhões na lanterna traseira esquerda e no para-choque traseiro.
A autoridade policial de plantão foi informada sobre o caso e dispensou a apresentação das partes e a realização de perícia técnica. No pronto-socorro, a vítima foi atendida por uma médica, estava consciente e estável, passou por tomografia e permaneceu em observação.
Os veículos estavam regulares e foram liberados: o automóvel ao condutor envolvido e a motocicleta ao irmão da vítima.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.