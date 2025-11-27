Uma ação certeira dos Cabos PM Freitas e Gleyson resultou na prisão de um rapaz de 18 anos, conhecido como "Macumbinha", na rua João Carlos Rodrigues de Souza, no bairro Vista Verde, em Araçatuba. O jovem, segundo reiteradas denúncias recebidas pela Polícia Militar, ocupa posição semelhante à gerência do tráfico de drogas no bairro Água Branca.
De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe realizava patrulhamento preventivo quando avistou “Macumbinha” conversando com um motociclista. Ao perceberem a aproximação da viatura, o condutor da moto fugiu em alta velocidade, enquanto o suspeito correu até uma residência sem muros, gritando pela avó.
Os policiais o abordaram na entrada da casa e, durante revista pessoal, localizaram um pedaço de maconha embalado e R$ 52 em dinheiro. Confrontado, ele afirmou ser usuário, mas, após nova pergunta sobre mais entorpecentes, indicou que em sua residência - ao lado da casa da avó - havia outras porções.
No interior do imóvel, o jovem entregou uma sacola contendo seis porções adicionais de maconha, totalizando 0,160 g, todas embaladas da mesma forma. Ele também mostrou uma balança digital que estava escondida sob o colchão, alegando uso para consumo próprio.
A PM destacou que “Macumbinha” já era conhecido da equipe e havia fugido em diversas ocasiões anteriores, sendo considerado um alvo importante nas ações de combate ao tráfico.
Diante do flagrante, o jovem recebeu voz de prisão por tráfico de entorpecentes e foi conduzido à CPJ. O delegado plantonista, Flávio Barbieri, ratificou a prisão, mantendo o jovem detido e à disposição da Justiça.
