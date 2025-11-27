Um adolescente foi apreendido na noite desta quarta-feira (26), após uma perseguição policial que terminou na rua Djalma Dutra, em Coroados. O caso ocorreu por volta das 21h30.
Segundo a Polícia Militar, a equipe composta pelo Cb PM D. Martins e Sd PM França, realizava patrulhamento quando avistou uma motocicleta trafegando no sentido contrário. Ao notar a presença da viatura, o condutor iniciou fuga, percorrendo várias ruas do município por cerca de 15 minutos.
Durante o acompanhamento, o adolescente perdeu o controle da motocicleta, bateu contra a guia da sarjeta e caiu ao solo. Ele foi imediatamente abordado e revistado, não sendo encontrado nenhum objeto ilícito com o jovem.
Ao verificar a motocicleta, porém, os policiais constataram que o número do motor estava suprimido, o que configura adulteração de sinal identificador. A ocorrência recebeu apoio da equipe CGP-4 e da viatura Dejem.
O adolescente foi levado ao Plantão Policial de Birigui, com acionamento do Conselho Tutelar. O delegado plantonista, após elaborar o boletim de ocorrência e ouvir o jovem, o liberou na presença da mãe. A motocicleta permaneceu apreendida.
Além da apreensão, foram lavrados autos de infração de trânsito pelas irregularidades constatadas no veículo.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.