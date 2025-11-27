Um adolescente foi apreendido na noite desta quarta-feira (26), após uma perseguição policial que terminou na rua Djalma Dutra, em Coroados. O caso ocorreu por volta das 21h30.

Segundo a Polícia Militar, a equipe composta pelo Cb PM D. Martins e Sd PM França, realizava patrulhamento quando avistou uma motocicleta trafegando no sentido contrário. Ao notar a presença da viatura, o condutor iniciou fuga, percorrendo várias ruas do município por cerca de 15 minutos.

Durante o acompanhamento, o adolescente perdeu o controle da motocicleta, bateu contra a guia da sarjeta e caiu ao solo. Ele foi imediatamente abordado e revistado, não sendo encontrado nenhum objeto ilícito com o jovem.