O Governo de São Paulo encaminhou à Assembleia Legislativa, nesta quarta-feira (26), um projeto de lei que revisa a classificação dos Municípios Turísticos no Estado. A proposta amplia de 70 para 78 o número de Estâncias Turísticas e reorganiza a lista dos Municípios de Interesse Turístico (MITs), com base em estudos técnicos da Secretaria de Turismo e Viagens (Setur-SP), conforme determina a legislação complementar.

A nova configuração destaca cidades das regiões administrativas de Araçatuba e São José do Rio Preto, reforçando o avanço do turismo no interior. Entre as Estâncias Turísticas, permanecem ou avançam Sertãozinho, Buritama, Barretos, Tupã, Olímpia, Ilha Solteira e Pereira Barreto, todas avaliadas com pontuação suficiente nos critérios estabelecidos.

Na relação dos Municípios de Interesse Turístico, aparecem cidades diretamente ligadas ao Noroeste Paulista, como Araçatuba, Votuporanga, Fernandópolis, Novo Horizonte, Rubineia, Uchoa, Cardoso, Sales, São José do Rio Preto, Santa Albertina, Adamantina, Valentim Gentil e Rancharia. O Estado mantém 136 MITs na atualização.