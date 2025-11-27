27 de novembro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
TURISMO REGIONAL

Região de Araçatuba é destaque na nova lista turística do Estado

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Prefeitura de Buritama-Baixo Tietê
Projeto enviado à Alesp atualiza a classificação turística e reforça o papel de municípios das regiões de Araçatuba e Rio Preto
Projeto enviado à Alesp atualiza a classificação turística e reforça o papel de municípios das regiões de Araçatuba e Rio Preto

O Governo de São Paulo encaminhou à Assembleia Legislativa, nesta quarta-feira (26), um projeto de lei que revisa a classificação dos Municípios Turísticos no Estado. A proposta amplia de 70 para 78 o número de Estâncias Turísticas e reorganiza a lista dos Municípios de Interesse Turístico (MITs), com base em estudos técnicos da Secretaria de Turismo e Viagens (Setur-SP), conforme determina a legislação complementar.

A nova configuração destaca cidades das regiões administrativas de Araçatuba e São José do Rio Preto, reforçando o avanço do turismo no interior. Entre as Estâncias Turísticas, permanecem ou avançam Sertãozinho, Buritama, Barretos, Tupã, Olímpia, Ilha Solteira e Pereira Barreto, todas avaliadas com pontuação suficiente nos critérios estabelecidos.

Na relação dos Municípios de Interesse Turístico, aparecem cidades diretamente ligadas ao Noroeste Paulista, como Araçatuba, Votuporanga, Fernandópolis, Novo Horizonte, Rubineia, Uchoa, Cardoso, Sales, São José do Rio Preto, Santa Albertina, Adamantina, Valentim Gentil e Rancharia. O Estado mantém 136 MITs na atualização.

O levantamento também promoveu oito MITs à categoria de Estância após atenderem integralmente os requisitos técnicos. Mesmo com a ampliação, o governo decidiu preservar estâncias com pontuação mais baixa, já que a legislação permite até 80 cidades nesse grupo — número ainda não alcançado.

Segundo dados do próprio Estado, o turismo movimenta cerca de 10% do PIB paulista. A reorganização busca equilibrar a distribuição de recursos e oferecer maior previsibilidade para o planejamento dos municípios e do setor produtivo ligado à atividade turística.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários