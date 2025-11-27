A Polícia Militar apreendeu, nesta quarta-feira (26), cerca de 7,2 mil óculos de grau transportados de maneira irregular na rodovia Marechal Rondon (SP-300), próximo ao km 653, em Castilho. A abordagem foi feita por equipes da Atividade Delegada, durante patrulhamento pela região.

Os policiais pararam um Fiat Palio para verificação. Embora a documentação do veículo e do motorista não apresentasse problemas, a vistoria interna revelou cinco volumes recheados de óculos, acompanhados de uma nota fiscal com informações que não correspondiam à carga, levantando suspeita de descaminho.

O condutor recebeu voz de prisão e foi conduzido à Polícia Federal de Araçatuba, para onde também foram levados o carro e o material apreendido. Após a análise dos federais, a irregularidade foi confirmada e o flagrante registrado.