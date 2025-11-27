Uma mulher de 47 anos foi morta a facadas pelo companheiro na noite de terça-feira (25), em Valentim Gentil, a cerca de 140 km de Araçatuba. O ataque aconteceu dentro da casa onde viviam, no bairro Cohab, e foi presenciado pelo filho do casal, de apenas 8 anos. O suspeito, Nilson Nunes Rodrigues, de 48 anos, admitiu à polícia que cometeu o crime após discussões recorrentes motivadas por ciúmes.

De acordo com o que foi divulgado nesta quarta-feira (26), vizinhos ouviram os gritos e acionaram a Polícia Militar. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o homem ainda na residência, onde a vítima, Ilma Dias Rodrigues, já não apresentava sinais de vida. A data do crime coincidiu com o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, reforçando a gravidade do caso.

A criança relatou aos policiais que viu toda a agressão. O casal vivia junto há nove anos, e Ilma havia solicitado medida protetiva anteriormente, que acabou suspensa após uma reconciliação.