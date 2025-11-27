Foi sepultado no Cemitério da Consolação, em Birigui, o corpo do radialista Otímio Inácio, 90 anos, carinhosamente conhecido como “Tio Inácio”. Morador de Penápolis, ele morreu na tarde de segunda-feira (24), após permanecer internado desde 9 de novembro na Santa Casa da cidade, onde tratava um AVC.

A Rádio Pérola FM, emissora de Birigui em que atuou por muitos anos, divulgou nota lamentando a perda. No texto, a rádio destaca a alegria, humildade e dedicação do comunicador, que marcou gerações com sua paixão pelo rádio, pelo esporte e pelos rodeios, uma de suas grandes referências.

A homenagem também recorda que Tio Inácio presidiu o BEC (Bandeirante Esporte Clube) no final dos anos 1970 e início dos anos 1980, deixando sua marca tanto no esporte quanto na vida cultural da região. “Sua voz e seu jeito único ficaram guardados na memória afetiva de quem conviveu com ele”, diz o comunicado. o clube de Birigui também emitiu uma nota sobre a morte do ex-dirigente.