Foi sepultado no Cemitério da Consolação, em Birigui, o corpo do radialista Otímio Inácio, 90 anos, carinhosamente conhecido como “Tio Inácio”. Morador de Penápolis, ele morreu na tarde de segunda-feira (24), após permanecer internado desde 9 de novembro na Santa Casa da cidade, onde tratava um AVC.
A Rádio Pérola FM, emissora de Birigui em que atuou por muitos anos, divulgou nota lamentando a perda. No texto, a rádio destaca a alegria, humildade e dedicação do comunicador, que marcou gerações com sua paixão pelo rádio, pelo esporte e pelos rodeios, uma de suas grandes referências.
A homenagem também recorda que Tio Inácio presidiu o BEC (Bandeirante Esporte Clube) no final dos anos 1970 e início dos anos 1980, deixando sua marca tanto no esporte quanto na vida cultural da região. “Sua voz e seu jeito único ficaram guardados na memória afetiva de quem conviveu com ele”, diz o comunicado. o clube de Birigui também emitiu uma nota sobre a morte do ex-dirigente.
Otímio Inácio nasceu em Birigui e trabalhou como construtor antes de ingressar definitivamente no rádio. Sua primeira oportunidade como locutor surgiu no fim da década de 1970, na Rádio Clube de Birigui. Já em 1981, foi convidado a integrar a equipe da Rádio Pérola FM, onde permaneceu até 1993.
