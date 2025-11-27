A Câmara de Birigui realizou essa semana a edição 2025 da sessão solene “Aluno Nota Dez”, que lotou o plenário. O evento reconhece estudantes que se destacaram ao longo do ano. A iniciativa busca valorizar a dedicação escolar e reforçar a importância da educação no município.
Ao todo, mais de 80 alunos do Ensino Fundamental e Médio receberam homenagem. As indicações são feitas anualmente pelas próprias instituições de ensino, públicas e privadas, que escolhem os estudantes de melhor desempenho para receber o reconhecimento da Casa Legislativa. Durante a cerimônia, cada premiado foi chamado individualmente para receber sua distinção, celebrando um ano de esforço e conquistas.
A gravação completa da solenidade está disponível na página oficial da Câmara de Birigui no Facebook e também no canal da instituição no YouTube.
A seguir, a lista dos alunos homenageados:
- Alana Ferreira (EM Prof.ª Izabel Branco)
- Allan Christian da Silva (EE Prof.ª Geracina de Menezes Sanches)
- Allauan Martins Luz (EE Prof.ª Regina Valarini Vieira – Centro de Estudo de Línguas)
- Ana Beatriz Freitas Comparoni (Cooperativa de Ensino de Birigui - COEB)
- Ana Clara Boschini Fonseca (EE Prof.ª Lydia Helena Frandsen Stuhr)
- Ana Lara Citro da Silva (EE Prof.ª Regina Valarini Vieira – Centro de Estudo de Línguas)
- Ana Lívia Ferreira Cardoso (EE Dr. Carlos Rosa)
- Ana Lívia Ibanhez Gedó (EE Prof.ª Lydia Helena Frandsen Stuhr)
- Arthur Deffende Toledo (EM Prof.ª Leonor Chaim Cury)
- Beatriz Lacerda Sobrinho (EM Prof.ª Ruth Pintão Lot)
- Beatriz Lot Canellas (Instituto Noroeste de Birigui)
- Bernardo Eiji Tanaka (Colégio Liceu)
- Davi Felício (EE Dr. Carlos Rosa)
- Diego Tobias da Silva (EE Prof.ª Izabel de Almeida Marin)
- Emanuely de Souza Silva (EM Prof.ª Teresinha Bombonati)
- Emilly Vitória dos Santos Pereira (EE Esmeralda Milano Maroni)
- Erick de Oliveira Soares (EM Prof.ª Ruth Pintão Lot)
- Evelyn Basseti Duarte (EM Prof.ª Adelina Bernadette dos Santos Pacitti)
- Felipe da Silva Maldonado (EM Prof.ª Leonor Chaim Cury)
- Felipe Noale Abuchaim (EM Dr. Gama)
- Felippy Teixeira Santos (Instituto Federal de São Paulo - Câmpus Birigui)
- Fernando Ribeiro de Lima (EM Prof.ª Teresinha Bombonati)
- Gabriel Mathias dos Santos (EM Roberto Clark)
- Gabriela Marthos Ruzzão (EE Prof.ª Regina Valarini Vieira)
- Gisleide Bezerra de Farias (EEE Maria Fernandes Moggioni - APAE)
- Hadassa Bener de Carvalho Ramos (EM Prof.ª Izabel Branco)
- Hadassah Pereira dos Santos (EE. Prof.ª Terezinha Lot Zin)
- Heitor Correia Fernandes (EM Roberto Clark)
- Henry Silva Mestriner (EM Dr. Gama)
- Higor Dias Melo (EE Prof. Ricardo Peruzzo)
- Igor Gabriel Prado Mendes (EE Prof.ª Geracina de Menezes Sanches)
- Ingrid Ribeiro Duarte (EM Prof.ª Dirce Spínola Najas)
- Isaacque Lisboa (EE Prof. Stélio Machado Loureiro)
- Isabela Lacerda (EE Prof. Stélio Machado Loureiro)
- Isabela Palácio Guilabel (EM Prof.ª Lucinda Araújo Pereira Giampietro)
- Jakellyne Aparecida de Faria Silva (EE Prof. Antônio Sales de Oliveira)
- João Davi Pavão Salatino (Cooperativa de Ensino de Birigui - COEB)
- João Lucas Carvalho Silva (EM Prof. José Sebastião Vasques Calçada)
- João Pedro Ferreira Martins (EE. Prof. Hermínio Cantisani)
- João Pedro Garcia da Silva (EE Prof. Ricardo Peruzzo)
- Jonny Marcos Lourenço (EE Prof.ª Lydia Helena Frandsen Stuhr)
- Julia Cardoso Cachoni (EE Prof. Antônio Sales de Oliveira)
- Júlia Guimarães Burri (EE Esmeralda Milano Maroni)
- Kaike Henrique da Silva de Almeida (EE Prof.ª Olívia Angela Furlani)
- Kaiki Gabriel de Queiroz (ETEC “Dr. Renato Cordeiro”)
- Keize Almeida Santos (EE. Prof.ª Terezinha Lot Zin)
- Kelvin Henrique Nogueira da Silva (EE Prof.ª Olívia Angela Furlani)
- Kenay Barone Schuindt (EM Prof.ª Geni Leite da Silva)
- Lara Costa dos Santos (Colégio Valent)
- Lara Parente Custódio (Cooperativa de Ensino de Birigui - COEB)
- Leonardo Ferreira Candido (Colégio Liceu)
- Leonardo Haru Watanabe (EE Prof. Stélio Machado Loureiro)
- Letícia Vargas Frandsen (Escola Senai "Avak Bedouian")
- Letícia Vargas Frandsen (Escola Sesi “Samir Nakad”)
- Lidiane Fachinetti Feitosa (EM Prof.ª Geni Leite da Silva)
- Livia Macaubas Leite (Escola Sesi “Samir Nakad”)
- Lorena Ferreira dos Santos (EM Prof. Luciano Augusto Canellas)
- Lorenzzo Prudenciano Pereira (EM Prof.ª Dirce Spínola Najas)
- Luana Bianco Sene (EE Prof.ª Regina Valarini Vieira – Centro de Estudo de Línguas)
- Luiz Felipe Alves do Nascimento (EE. Prof. Hermínio Cantisani)
- Luiz Felipe Santos de Lima (EE Prof.ª Geracina de Menezes Sanches)
- Luiz Felipi Burato Ermisdorff (EE Vicente Felício Primo)
- Manuela Keiko Chagas Toma (Instituto Noroeste de Birigui)
- Maria Eduarda da Silva Santos (EE Vicente Felício Primo)
- Maria Eduarda de França Feitosa (EM Prof. Luciano Augusto Canellas)
- Maria Eduarda Rocha Damasceno (EE Prof.ª Olívia Angela Furlani)
- Mariah Vinhal Andrade Costa (EM Prof.ª Yvonne Miragaia Peruzzo)
- Mariana Vital Bastos (ETEC “Dr. Renato Cordeiro”)
- Matheus Moreira Cavallari (EM Prof.ª Nayr Borges Penteado)
- Mirella Cristina dos Santos Silva (EM Prof.ª Adelina Bernadette dos Santos Pacitti)
- Pietro Matheus Silva (EE Prof.ª Regina Valarini Vieira)
- Richard Wend Pardo Soares (EE Prof.ª Izabel de Almeida Marin)
- Rodrigo Felipy Nascimento dos Santos (EE. Prof.ª Terezinha Lot Zin)
- Sabrina Alves Dias (EE. Prof. Hermínio Cantisani)
- Samuel Heitor Sousa Rodrigues (EE Prof.ª Regina Valarini Vieira)
- Samuel Pereira dos Santos (EE Prof. Antônio Sales de Oliveira)
- Samuel Rodrigues dos Santos (EM Prof.ª Lucinda Araújo Pereira Giampietro)
- Sara da Silva Gonçalves (EM Prof.ª Nayr Borges Penteado)
- Sara Nobre de Oliveria (EE Esmeralda Milano Maroni)
- Sophia Beatriz Benevides (EM Prof.ª Yvonne Miragaia Peruzzo)
- Sophia Januário Domingos (EM Prof. José Sebastião Vasques Calçada)
- Vinícius de Queiroz Bevilaqua (EE Prof. Ricardo Peruzzo)
- Vinícius Roberto Oyamaguti Chaves (EE Prof.ª Izabel de Almeida Marin).
