27 de novembro de 2025
EDUCAÇÃO

“Nota Dez': Birigui homenageia mais de 80 estudantes; veja lista

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 4 min

Câmara de Birigui
Sessão solene reuniu familiares e premiou estudantes de escolas públicas e particulares do município
Sessão solene reuniu familiares e premiou estudantes de escolas públicas e particulares do município

A Câmara de Birigui realizou essa semana a edição 2025 da sessão solene “Aluno Nota Dez”, que lotou o plenário. O evento reconhece estudantes que se destacaram ao longo do ano. A iniciativa busca valorizar a dedicação escolar e reforçar a importância da educação no município.

Ao todo, mais de 80 alunos do Ensino Fundamental e Médio receberam homenagem. As indicações são feitas anualmente pelas próprias instituições de ensino, públicas e privadas,  que escolhem os estudantes de melhor desempenho para receber o reconhecimento da Casa Legislativa. Durante a cerimônia, cada premiado foi chamado individualmente para receber sua distinção, celebrando um ano de esforço e conquistas.

A gravação completa da solenidade está disponível na página oficial da Câmara de Birigui no Facebook e também no canal da instituição no YouTube.

A seguir, a lista dos alunos homenageados:

  • Alana Ferreira (EM Prof.ª Izabel Branco)
  • Allan Christian da Silva (EE Prof.ª Geracina de Menezes Sanches)
  • Allauan Martins Luz (EE Prof.ª Regina Valarini Vieira – Centro de Estudo de Línguas)
  • Ana Beatriz Freitas Comparoni (Cooperativa de Ensino de Birigui - COEB)
  • Ana Clara Boschini Fonseca (EE Prof.ª Lydia Helena Frandsen Stuhr)
  • Ana Lara Citro da Silva (EE Prof.ª Regina Valarini Vieira – Centro de Estudo de Línguas)
  • Ana Lívia Ferreira Cardoso (EE Dr. Carlos Rosa)
  • Ana Lívia Ibanhez Gedó (EE Prof.ª Lydia Helena Frandsen Stuhr)
  • Arthur Deffende Toledo (EM Prof.ª Leonor Chaim Cury)
  • Beatriz Lacerda Sobrinho (EM Prof.ª Ruth Pintão Lot)
  • Beatriz Lot Canellas (Instituto Noroeste de Birigui)
  • Bernardo Eiji Tanaka (Colégio Liceu)
  • Davi Felício (EE Dr. Carlos Rosa)
  • Diego Tobias da Silva (EE Prof.ª Izabel de Almeida Marin)
  • Emanuely de Souza Silva (EM Prof.ª Teresinha Bombonati)
  • Emilly Vitória dos Santos Pereira (EE Esmeralda Milano Maroni)
  • Erick de Oliveira Soares (EM Prof.ª Ruth Pintão Lot)
  • Evelyn Basseti Duarte (EM Prof.ª Adelina Bernadette dos Santos Pacitti)
  • Felipe da Silva Maldonado (EM Prof.ª Leonor Chaim Cury)
  • Felipe Noale Abuchaim (EM Dr. Gama)
  • Felippy Teixeira Santos (Instituto Federal de São Paulo - Câmpus Birigui)
  • Fernando Ribeiro de Lima (EM Prof.ª Teresinha Bombonati)
  • Gabriel Mathias dos Santos (EM Roberto Clark)
  • Gabriela Marthos Ruzzão (EE Prof.ª Regina Valarini Vieira)
  • Gisleide Bezerra de Farias (EEE Maria Fernandes Moggioni - APAE)
  • Hadassa Bener de Carvalho Ramos (EM Prof.ª Izabel Branco)
  • Hadassah Pereira dos Santos (EE. Prof.ª Terezinha Lot Zin)
  • Heitor Correia Fernandes (EM Roberto Clark)
  • Henry Silva Mestriner (EM Dr. Gama)
  • Higor Dias Melo (EE Prof. Ricardo Peruzzo)
  • Igor Gabriel Prado Mendes (EE Prof.ª Geracina de Menezes Sanches)
  • Ingrid Ribeiro Duarte (EM Prof.ª Dirce Spínola Najas)
  • Isaacque Lisboa (EE Prof. Stélio Machado Loureiro)
  • Isabela Lacerda (EE Prof. Stélio Machado Loureiro)
  • Isabela Palácio Guilabel (EM Prof.ª Lucinda Araújo Pereira Giampietro)
  • Jakellyne Aparecida de Faria Silva (EE Prof. Antônio Sales de Oliveira)
  • João Davi Pavão Salatino (Cooperativa de Ensino de Birigui - COEB)
  • João Lucas Carvalho Silva (EM Prof. José Sebastião Vasques Calçada)
  • João Pedro Ferreira Martins (EE. Prof. Hermínio Cantisani)
  • João Pedro Garcia da Silva (EE Prof. Ricardo Peruzzo)
  • Jonny Marcos Lourenço (EE Prof.ª Lydia Helena Frandsen Stuhr)
  • Julia Cardoso Cachoni (EE Prof. Antônio Sales de Oliveira)
  • Júlia Guimarães Burri (EE Esmeralda Milano Maroni)
  • Kaike Henrique da Silva de Almeida (EE Prof.ª Olívia Angela Furlani)
  • Kaiki Gabriel de Queiroz (ETEC “Dr. Renato Cordeiro”)
  • Keize Almeida Santos (EE. Prof.ª Terezinha Lot Zin)
  • Kelvin Henrique Nogueira da Silva (EE Prof.ª Olívia Angela Furlani)
  • Kenay Barone Schuindt (EM Prof.ª Geni Leite da Silva)
  • Lara Costa dos Santos (Colégio Valent)
  • Lara Parente Custódio (Cooperativa de Ensino de Birigui - COEB)
  • Leonardo Ferreira Candido (Colégio Liceu)
  • Leonardo Haru Watanabe (EE Prof. Stélio Machado Loureiro)
  • Letícia Vargas Frandsen (Escola Senai "Avak Bedouian")
  • Letícia Vargas Frandsen (Escola Sesi “Samir Nakad”)
  • Lidiane Fachinetti Feitosa (EM Prof.ª Geni Leite da Silva)
  • Livia Macaubas Leite (Escola Sesi “Samir Nakad”)
  • Lorena Ferreira dos Santos (EM Prof. Luciano Augusto Canellas)
  • Lorenzzo Prudenciano Pereira (EM Prof.ª Dirce Spínola Najas)
  • Luana Bianco Sene (EE Prof.ª Regina Valarini Vieira – Centro de Estudo de Línguas)
  • Luiz Felipe Alves do Nascimento (EE. Prof. Hermínio Cantisani)
  • Luiz Felipe Santos de Lima (EE Prof.ª Geracina de Menezes Sanches)
  • Luiz Felipi Burato Ermisdorff (EE Vicente Felício Primo)
  • Manuela Keiko Chagas Toma (Instituto Noroeste de Birigui)
  • Maria Eduarda da Silva Santos (EE Vicente Felício Primo)
  • Maria Eduarda de França Feitosa (EM Prof. Luciano Augusto Canellas)
  • Maria Eduarda Rocha Damasceno (EE Prof.ª Olívia Angela Furlani)
  • Mariah Vinhal Andrade Costa (EM Prof.ª Yvonne Miragaia Peruzzo)
  • Mariana Vital Bastos (ETEC “Dr. Renato Cordeiro”)
  • Matheus Moreira Cavallari (EM Prof.ª Nayr Borges Penteado)
  • Mirella Cristina dos Santos Silva (EM Prof.ª Adelina Bernadette dos Santos Pacitti)
  • Pietro Matheus Silva (EE Prof.ª Regina Valarini Vieira)
  • Richard Wend Pardo Soares (EE Prof.ª Izabel de Almeida Marin)
  • Rodrigo Felipy Nascimento dos Santos (EE. Prof.ª Terezinha Lot Zin)
  • Sabrina Alves Dias (EE. Prof. Hermínio Cantisani)
  • Samuel Heitor Sousa Rodrigues (EE Prof.ª Regina Valarini Vieira)
  • Samuel Pereira dos Santos (EE Prof. Antônio Sales de Oliveira)
  • Samuel Rodrigues dos Santos (EM Prof.ª Lucinda Araújo Pereira Giampietro)
  • Sara da Silva Gonçalves (EM Prof.ª Nayr Borges Penteado)
  • Sara Nobre de Oliveria (EE Esmeralda Milano Maroni)
  • Sophia Beatriz Benevides (EM Prof.ª Yvonne Miragaia Peruzzo)
  • Sophia Januário Domingos (EM Prof. José Sebastião Vasques Calçada)
  • Vinícius de Queiroz Bevilaqua (EE Prof. Ricardo Peruzzo)
  • Vinícius Roberto Oyamaguti Chaves (EE Prof.ª Izabel de Almeida Marin).

