A 42ª edição da Mostra Japão será realizada pela primeira vez em Araçatuba entre os dias 28 e 30 de novembro, no Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado. º

Considerado o maior evento itinerante da cultura japonesa no país, o encontro chega à cidade com mais de 50 expositores, apresentações artísticas e programação voltada ao público que acompanha a tradição nipo-brasileira. O evento será realizado no Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado, com entrada gratuita na noite de abertura e programação especial até domingo (30).

A realização é da VHB Eventos, com apoio da Associação Cultural Nipo-Brasileira de Araçatuba. A chegada da mostra também coincide com o aniversário de 117 anos do município e com os 130 anos das relações diplomáticas entre Brasil e Japão.