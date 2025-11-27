A 42ª edição da Mostra Japão será realizada pela primeira vez em Araçatuba entre os dias 28 e 30 de novembro, no Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado. º
Considerado o maior evento itinerante da cultura japonesa no país, o encontro chega à cidade com mais de 50 expositores, apresentações artísticas e programação voltada ao público que acompanha a tradição nipo-brasileira. O evento será realizado no Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado, com entrada gratuita na noite de abertura e programação especial até domingo (30).
A realização é da VHB Eventos, com apoio da Associação Cultural Nipo-Brasileira de Araçatuba. A chegada da mostra também coincide com o aniversário de 117 anos do município e com os 130 anos das relações diplomáticas entre Brasil e Japão.
A abertura será na sexta-feira (28), das 18h às 22h, com entrada gratuita.
Além da gastronomia típica, geralmente o principal atrativo da mostra, o evento contará com shows de Taiko, danças tradicionais, artes marciais e apresentações de nomes já conhecidos da cena nipo-brasileira, como Joe Hirata e o Grupo Todos Nós.
O concurso de cosplay, que costuma atrair grande público jovem, também estará na programação, com premiação em dinheiro para os participantes.
Embora amplamente realizado em outras regiões do Estado, o evento nunca havia passado por Araçatuba. Segundo a organização, a expectativa é atrair visitantes de municípios vizinhos e ampliar o alcance cultural da mostra, que já integra o calendário anual de várias cidades paulistas.
