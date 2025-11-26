Um acidente envolvendo uma motocicleta e um utilitário mobilizou moradores do Portal da Pérola II, em Birigui, no início da tarde desta terça-feira (25). Um adolescente de 15 anos e o irmão de apenas 4 anos ficaram feridos após a moto em que estavam colidir com um Ford Ecosport no cruzamento das ruas Adriano Simões Rainho e Roque Custódio dos Reis.
Segundo informações registradas pela Polícia Militar, a motocicleta Honda Biz era conduzida pelo adolescente, que levava o irmão como passageiro. Ambos seguiam pela Rua Adriano Simões Rainho quando, no cruzamento, o motorista do Ecosport tentou acessar a Rua Roque Custódio dos Reis. Nesse momento, a moto, que realizava uma ultrapassagem pelo lado direito do veículo, acabou atingida.
Com o impacto, os irmãos foram arremessados ao chão. O adolescente sofreu escoriações, enquanto a criança apresentou um corte profundo na cabeça, necessitando de sutura, além de outros ferimentos pelo corpo. Populares prestaram os primeiros socorros e levaram as vítimas até uma UBS próxima. Em seguida, uma Unidade de Resgate encaminhou ambos ao Pronto-Socorro Municipal, onde foram atendidos e liberados.
O condutor do Ecosport não se feriu e apresentou toda a documentação em situação regular. Já por se tratar de um menor pilotando a motocicleta, a equipe policial adotou as medidas administrativas cabíveis.
Antes da chegada da PM, familiares retiraram a moto do local, impossibilitando a avaliação dos danos e a realização de perícia. A mãe das crianças acompanhou o atendimento médico e forneceu informações para o registro da ocorrência.
De acordo com a Polícia Militar, não houve preservação da área do acidente, o que inviabilizou a atuação da perícia, já que os veículos haviam sido removidos e as vítimas socorridas imediatamente.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.