Um acidente envolvendo uma motocicleta e um utilitário mobilizou moradores do Portal da Pérola II, em Birigui, no início da tarde desta terça-feira (25). Um adolescente de 15 anos e o irmão de apenas 4 anos ficaram feridos após a moto em que estavam colidir com um Ford Ecosport no cruzamento das ruas Adriano Simões Rainho e Roque Custódio dos Reis.

Segundo informações registradas pela Polícia Militar, a motocicleta Honda Biz era conduzida pelo adolescente, que levava o irmão como passageiro. Ambos seguiam pela Rua Adriano Simões Rainho quando, no cruzamento, o motorista do Ecosport tentou acessar a Rua Roque Custódio dos Reis. Nesse momento, a moto, que realizava uma ultrapassagem pelo lado direito do veículo, acabou atingida.

Com o impacto, os irmãos foram arremessados ao chão. O adolescente sofreu escoriações, enquanto a criança apresentou um corte profundo na cabeça, necessitando de sutura, além de outros ferimentos pelo corpo. Populares prestaram os primeiros socorros e levaram as vítimas até uma UBS próxima. Em seguida, uma Unidade de Resgate encaminhou ambos ao Pronto-Socorro Municipal, onde foram atendidos e liberados.