Uma situação inesperada chamou a atenção da Polícia Militar de Birigui na noite desta quarta-feira (26), quando uma mãe acionou as autoridades após reconhecer o próprio filho em um vídeo que circulava nas redes sociais, mostrando o furto de uma chave de roda de um veículo estacionado na cidade. O caso aconteceu na Rua David Hunovitch, no bairro Quemil.
De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher relatou ao COPOM que, ao assistir ao vídeo do furto ocorrido no dia 23 de novembro, na Rua Francisco Tibério, identificou o autor como sendo seu filho. Indignada e afirmando não aceitar o comportamento, ela permitiu a entrada dos policiais em sua residência.
A equipe, composta pelo Cabo Bisson e Soldado Koenigkan, localizou o jovem na sala. Ao ser questionado, ele confessou ter furtado a chave de roda, alegando que precisava de dinheiro para pagar uma dívida de R$ 2 mil com traficantes.
Após contato com a Polícia Civil, a equipe foi orientada a apresentar o caso no Distrito Policial. No local, o delegado plantonista, Dr. Eduardo Lima de Paula, verificou o registro do furto e, com a autoria esclarecida, ratificou o boletim, ouvindo as partes envolvidas e liberando-as em seguida.
O caso, que ganhou repercussão nas redes sociais devido às imagens do furto, segue em investigação pela Polícia Civil, que deverá apurar a participação do suspeito e possível ligação com o tráfico de drogas no município.
