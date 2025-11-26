26 de novembro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
BIRIGUI

Mãe reconhece filho em vídeo de furto e aciona a polícia

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução de vídeo
Jovem foi reconhecido após divulgação de vídeo nas redes sociais; mãe não hesitou em acionar a polícia e se recusar a compactuar com a atitude ilícita do filho
Jovem foi reconhecido após divulgação de vídeo nas redes sociais; mãe não hesitou em acionar a polícia e se recusar a compactuar com a atitude ilícita do filho

Uma situação inesperada chamou a atenção da Polícia Militar de Birigui na noite desta quarta-feira (26), quando uma mãe acionou as autoridades após reconhecer o próprio filho em um vídeo que circulava nas redes sociais, mostrando o furto de uma chave de roda de um veículo estacionado na cidade. O caso aconteceu na Rua David Hunovitch, no bairro Quemil.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher relatou ao COPOM que, ao assistir ao vídeo do furto ocorrido no dia 23 de novembro, na Rua Francisco Tibério, identificou o autor como sendo seu filho. Indignada e afirmando não aceitar o comportamento, ela permitiu a entrada dos policiais em sua residência.

A equipe, composta pelo Cabo Bisson e Soldado Koenigkan, localizou o jovem na sala. Ao ser questionado, ele confessou ter furtado a chave de roda, alegando que precisava de dinheiro para pagar uma dívida de R$ 2 mil com traficantes.

Após contato com a Polícia Civil, a equipe foi orientada a apresentar o caso no Distrito Policial. No local, o delegado plantonista, Dr. Eduardo Lima de Paula, verificou o registro do furto e, com a autoria esclarecida, ratificou o boletim, ouvindo as partes envolvidas e liberando-as em seguida.

O caso, que ganhou repercussão nas redes sociais devido às imagens do furto, segue em investigação pela Polícia Civil, que deverá apurar a participação do suspeito e possível ligação com o tráfico de drogas no município.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários