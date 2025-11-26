Uma situação inesperada chamou a atenção da Polícia Militar de Birigui na noite desta quarta-feira (26), quando uma mãe acionou as autoridades após reconhecer o próprio filho em um vídeo que circulava nas redes sociais, mostrando o furto de uma chave de roda de um veículo estacionado na cidade. O caso aconteceu na Rua David Hunovitch, no bairro Quemil.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher relatou ao COPOM que, ao assistir ao vídeo do furto ocorrido no dia 23 de novembro, na Rua Francisco Tibério, identificou o autor como sendo seu filho. Indignada e afirmando não aceitar o comportamento, ela permitiu a entrada dos policiais em sua residência.

A equipe, composta pelo Cabo Bisson e Soldado Koenigkan, localizou o jovem na sala. Ao ser questionado, ele confessou ter furtado a chave de roda, alegando que precisava de dinheiro para pagar uma dívida de R$ 2 mil com traficantes.