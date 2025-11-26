Um homem foi preso na manhã desta terça-feira (25) após ser flagrado com um animal furtado de uma propriedade rural em Buritama. O furto qualificado ocorreu durante a madrugada na Estrada Vicinal João Cardoso de Morais, região conhecida como Sítio Santa Maria, na zona rural do município.
Segundo informações do boletim de ocorrência, o proprietário da fazenda acionou a Polícia Militar após ser informado por um funcionário de que a cerca de arame havia sido cortada e que oito cabeças de gado da raça Nelore haviam sido subtraídas do local. Marcas de pneus indicavam a utilização de pelo menos um veículo de quatro rodas e uma motocicleta.
Durante buscas, a equipe policial seguiu os rastros deixados pelos veículos por aproximadamente oito quilômetros, chegando a um sítio onde um indivíduo foi visto e tentou fugir para a parte dos fundos da propriedade. Durante a vistoria, um garrote branco da raça Nelore foi encontrado preso no curral. Após solicitação, o suspeito retornou e se apresentou à equipe.
A vítima foi chamada ao local e reconheceu o animal como pertencente à sua fazenda. Inicialmente, o suspeito negou envolvimento, mas posteriormente confessou ter subtraído o bovino, sem informar detalhes sobre possíveis comparsas ou veículos utilizados no crime.
No quintal da residência havia um VW Saveiro pertencente ao suspeito. Dentro do veículo foram encontrados documentos e cartões bancários em nome de outro indivíduo, já conhecido nos meios policiais por envolvimento com tráfico de drogas e furtos de gado. As equipes se deslocaram até o endereço desse segundo suspeito, que fugiu ao notar a presença policial, deixando cair um telefone celular, apreendido para investigação.
O homem detido foi conduzido à Delegacia de Buritama, onde teve sua prisão ratificada pelo delegado de plantão pelo crime de furto qualificado. Ele permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar e localizar os demais envolvidos e recuperar os outros animais furtados.
