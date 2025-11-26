Um homem foi preso na manhã desta terça-feira (25) após ser flagrado com um animal furtado de uma propriedade rural em Buritama. O furto qualificado ocorreu durante a madrugada na Estrada Vicinal João Cardoso de Morais, região conhecida como Sítio Santa Maria, na zona rural do município.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o proprietário da fazenda acionou a Polícia Militar após ser informado por um funcionário de que a cerca de arame havia sido cortada e que oito cabeças de gado da raça Nelore haviam sido subtraídas do local. Marcas de pneus indicavam a utilização de pelo menos um veículo de quatro rodas e uma motocicleta.

Durante buscas, a equipe policial seguiu os rastros deixados pelos veículos por aproximadamente oito quilômetros, chegando a um sítio onde um indivíduo foi visto e tentou fugir para a parte dos fundos da propriedade. Durante a vistoria, um garrote branco da raça Nelore foi encontrado preso no curral. Após solicitação, o suspeito retornou e se apresentou à equipe.