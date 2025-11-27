O Governo de São Paulo entregou, nesta terça-feira (25), veículos aos Fundos Sociais de 23 municípios da região de Araçatuba. A ação faz parte do Programa de Equipagem dos Fundos Sociais Municipais, que prevê o envio de 200 utilitários a cidades paulistas, com investimento total de R$ 20,6 milhões.

Na região, foram contemplados Alto Alegre, Barbosa, Bento de Abreu, Braúna, Brejo Alegre, Coroados, Gabriel Monteiro, Gastão Vidigal, Glicério, Guzolândia, Itapura, Lourdes, Luiziânia, Murutinga do Sul, Nova Castilho, Nova Independência, Nova Luzitânia, Piacatu, Rubiácea, Santópolis do Aguapeí, São João de Iracema, Suzanápolis e Turiúba.

Os veículos são picapes de carga 0 km, com caçamba de cerca de 810 litros, adesivação institucional e três revisões incluídas. Segundo o governo, a destinação priorizou municípios com menor estrutura operacional. A entrega começou por Borá, o menor município paulista, com 907 habitantes.