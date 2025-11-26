O Tribunal do Júri de Araçatuba julga nesta quinta-feira (27), a partir das 9h, no Fórum da cidade, o caso envolvendo William Spósito Borvolan, conhecido como “Amendoim”, e Douglas Crespo de Carvalho Evaristo, o “Gugu”. Ambos são acusados pelo Ministério Público de tentar matar Cristiane Rafael de Souza e seu irmão, Fábio Ricardo de Souza, em julho de 2015, no bairro Rosele. A sessão será aberta ao público.

Segundo a denúncia oferecida pelo 12º Promotor de Justiça de Araçatuba, Adelmo Pinho, os réus teriam agido “por motivo torpe”, com o objetivo de vingar a morte de Michael Quesada da Silva, amigo deles. No documento, o promotor afirma que a dupla teria ido até a residência das vítimas armada com um revólver calibre .38, após saber que Michael havia sido morto horas antes.

De acordo com a denúncia, Cristiane manteve um breve relacionamento com Michael, que, inconformado com o término, teria a ameaçado com uma arma de fogo e agredido sua mãe na véspera do crime. Na manhã seguinte, o irmão de Cristiane, Anselmo Luciano de Souza, matou Michael com golpes de faca, fato que originou a suposta retaliação.