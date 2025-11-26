O Tribunal do Júri de Araçatuba julga nesta quinta-feira (27), a partir das 9h, no Fórum da cidade, o caso envolvendo William Spósito Borvolan, conhecido como “Amendoim”, e Douglas Crespo de Carvalho Evaristo, o “Gugu”. Ambos são acusados pelo Ministério Público de tentar matar Cristiane Rafael de Souza e seu irmão, Fábio Ricardo de Souza, em julho de 2015, no bairro Rosele. A sessão será aberta ao público.
Segundo a denúncia oferecida pelo 12º Promotor de Justiça de Araçatuba, Adelmo Pinho, os réus teriam agido “por motivo torpe”, com o objetivo de vingar a morte de Michael Quesada da Silva, amigo deles. No documento, o promotor afirma que a dupla teria ido até a residência das vítimas armada com um revólver calibre .38, após saber que Michael havia sido morto horas antes.
De acordo com a denúncia, Cristiane manteve um breve relacionamento com Michael, que, inconformado com o término, teria a ameaçado com uma arma de fogo e agredido sua mãe na véspera do crime. Na manhã seguinte, o irmão de Cristiane, Anselmo Luciano de Souza, matou Michael com golpes de faca, fato que originou a suposta retaliação.
O Ministério Público aponta que os denunciados ficaram à espera da chegada de Cristiane e, ao avistá-la, teriam iniciado o ataque. O texto relata que, ao tentarem invadir a residência, os acusados “atiraram pedras contra a parede e porta da cozinha”, e, em seguida, efetuaram disparos em direção às vítimas. Fábio, que estava no local, foi atingido por quatro tiros. O laudo citado na denúncia descreve diversas lesões provocadas por projéteis de arma de fogo em regiões como ombro, braço e mãos.
A denúncia reforça que os homicídios “só não se consumaram” porque Fábio foi socorrido rapidamente e porque Cristiane não foi atingida devido a erro de pontaria.
O caso seguiu para julgamento após decisão da Justiça, que pronunciou os réus ao Tribunal do Júri, entendendo que há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme sentença do juiz Sérgio Ricardo Biella, proferida em julho de 2018.
Relembre o crime
O crime ocorreu na manhã de 23 de julho de 2015, na Rua Carmem Miranda, no bairro Rosele. Após a morte de Michael, os acusados teriam se dirigido até a casa das vítimas, onde, segundo os relatos presentes nos autos, tentaram matar Cristiane e Fábio. Os tiros atingiram Fábio, que sobreviveu inicialmente, mas, segundo depoimentos colhidos no processo, teria falecido aproximadamente um ano depois em decorrência das complicações.
A sessão desta quinta-feira decidirá se os réus serão condenados ou absolvidos pelas acusações apresentadas pelo Ministério Público. A população pode acompanhar o julgamento presencialmente.
