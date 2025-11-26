O prefeito de Araçatuba, Lucas Zanatta, concedeu na tarde desta quarta-feira (26) uma coletiva de imprensa para explicar o avanço e os motivos do atraso das obras na Avenida Pompeu de Toledo, cuja intervenção tem provocado transtornos desde o início do ano. A Folha da Região acompanhou a apresentação, que detalhou etapas, prazos e desafios técnicos do projeto.
A obra, iniciada em julho e inicialmente prevista para ser concluída em dezembro, teve o prazo estendido para a primeira quinzena de março de 2026. Segundo informações técnicas apresentadas pelos engenheiros responsáveis, a ampliação do cronograma considera paralisações e dificuldades decorrentes das condições climáticas.
De acordo com o diretor de Engenharia da GS Inima Samar, Eduardo Berrettini, está sendo implantado um novo interceptor de esgoto com aproximadamente 1.000 metros de extensão e 600 milímetros de diâmetro. A nova rede substituirá a atual tubulação de 400 milímetros, que será desativada após a conclusão do serviço.
Berrettini destacou que o primeiro trecho — entre as ruas Tupinambás e Avenida Antônio Pagan, sentido Centro/Bairro — apresentou maior complexidade devido às interferências das galerias de drenagem, profundidade e proximidade com a rede existente. Nessa etapa, já foram executados 346 metros da nova rede coletora, atualmente em fase de repavimentação asfáltica, com liberação prevista até a segunda semana de dezembro.
Para minimizar os impactos aos moradores, a GS Inima Samar disponibilizou um terreno com segurança 24 horas para estacionamento de veículos dos residentes do entorno, sem custos aos usuários.
Orçada em R$ 4,5 milhões e executada por empresa contratada pela GS Inima Samar, a obra prevê ainda a conclusão de cerca de 650 metros adicionais do interceptor até a Rua Peru, além da recomposição asfáltica e sinalização viária.
Durante a coletiva, o prefeito Lucas Zanatta enfatizou a urgência da intervenção e afirmou:
“Não é uma obra que gostaríamos de fazer, mas ela é necessária. Se o problema não fosse resolvido agora, correríamos o risco real de, em poucos anos, ver a avenida afundar e enfrentar danos ainda maiores.”
O prefeito destacou que os custos não recaem sobre o município:
“Não é dinheiro da Prefeitura. A obra está por conta da Samar. Existe um acordo entre a Samar e a administração, e, seja de quem for a responsabilidade, isso será discutido posteriormente. Poderia até seguir para esfera judicial, já que há várias empreiteiras envolvidas, mas demandaria tempo e o problema poderia ficar pior.”
Zanatta afirmou que a concessionária deve permanecer por muitos anos na cidade e que, após a conclusão dos serviços, análises técnicas da Prefeitura e da própria Samar irão definir responsabilidades.
“Precisamos resolver a avenida. Algo recém-inaugurado não pode apresentar esse tipo de problema e ficar sem solução. Sei que causa transtorno, para mim também é ruim como prefeito. Não planejei essa obra, não propus, mas ela precisa ser arrumada. Muitas pessoas não entendem a dimensão e a necessidade do que está sendo feito”, completou.
