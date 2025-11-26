O prefeito de Araçatuba, Lucas Zanatta, concedeu na tarde desta quarta-feira (26) uma coletiva de imprensa para explicar o avanço e os motivos do atraso das obras na Avenida Pompeu de Toledo, cuja intervenção tem provocado transtornos desde o início do ano. A Folha da Região acompanhou a apresentação, que detalhou etapas, prazos e desafios técnicos do projeto.

A obra, iniciada em julho e inicialmente prevista para ser concluída em dezembro, teve o prazo estendido para a primeira quinzena de março de 2026. Segundo informações técnicas apresentadas pelos engenheiros responsáveis, a ampliação do cronograma considera paralisações e dificuldades decorrentes das condições climáticas.

De acordo com o diretor de Engenharia da GS Inima Samar, Eduardo Berrettini, está sendo implantado um novo interceptor de esgoto com aproximadamente 1.000 metros de extensão e 600 milímetros de diâmetro. A nova rede substituirá a atual tubulação de 400 milímetros, que será desativada após a conclusão do serviço.