RUMO AO NORDESTE

Suspeito de morte que fugia dizendo ‘querer ver o mar’ é preso

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Polícia Federal
Tatuador confessou ter matado mulher, achada nua em motel de Rio Preto
Tatuador confessou ter matado mulher, achada nua em motel de Rio Preto

Um tatuador de 39 anos foi preso nesta terça-feira (25) enquanto tentava fugir pela BR-020, próximo a Formosa (GO), após ser apontado como autor da morte de uma mulher encontrada nua em um motel de São José do Rio Preto na noite de segunda-feira (24). Ao ser abordado, ele admitiu o crime e afirmou aos policiais que pretendia seguir para o Nordeste porque “queria ver o mar antes de se entregar”.

A equipe da Polícia Rodoviária Federal monitorava a rota do suspeito desde a identificação do veículo usado na fuga. Dentro do carro, os agentes encontraram um mapa que indicava o trajeto que ele pretendia percorrer até o litoral.

A prisão aconteceu justamente no Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, data voltada à conscientização sobre agressões de gênero.

Segundo a PRF, o tatuador relatou que estava com a vítima, quando um desentendimento levou ao ataque. Ele disse ter enforcado a mulher e, percebendo que ela havia morrido, deixou o local com a promessa de retornar, o que não ocorreu. De volta para casa, recolheu seus pertences e avisou a familiares que iria embora, sem dar explicações. A vítima ainda não foi identificada.

