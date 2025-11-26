Um tatuador de 39 anos foi preso nesta terça-feira (25) enquanto tentava fugir pela BR-020, próximo a Formosa (GO), após ser apontado como autor da morte de uma mulher encontrada nua em um motel de São José do Rio Preto na noite de segunda-feira (24). Ao ser abordado, ele admitiu o crime e afirmou aos policiais que pretendia seguir para o Nordeste porque “queria ver o mar antes de se entregar”.
A equipe da Polícia Rodoviária Federal monitorava a rota do suspeito desde a identificação do veículo usado na fuga. Dentro do carro, os agentes encontraram um mapa que indicava o trajeto que ele pretendia percorrer até o litoral.
A prisão aconteceu justamente no Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, data voltada à conscientização sobre agressões de gênero.
Segundo a PRF, o tatuador relatou que estava com a vítima, quando um desentendimento levou ao ataque. Ele disse ter enforcado a mulher e, percebendo que ela havia morrido, deixou o local com a promessa de retornar, o que não ocorreu. De volta para casa, recolheu seus pertences e avisou a familiares que iria embora, sem dar explicações. A vítima ainda não foi identificada.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.