Um tatuador de 39 anos foi preso nesta terça-feira (25) enquanto tentava fugir pela BR-020, próximo a Formosa (GO), após ser apontado como autor da morte de uma mulher encontrada nua em um motel de São José do Rio Preto na noite de segunda-feira (24). Ao ser abordado, ele admitiu o crime e afirmou aos policiais que pretendia seguir para o Nordeste porque “queria ver o mar antes de se entregar”.

A equipe da Polícia Rodoviária Federal monitorava a rota do suspeito desde a identificação do veículo usado na fuga. Dentro do carro, os agentes encontraram um mapa que indicava o trajeto que ele pretendia percorrer até o litoral.

A prisão aconteceu justamente no Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, data voltada à conscientização sobre agressões de gênero.