Durante a sessão ordinária desta segunda-feira (24), a servidora municipal Silvia Gabas ocupou a tribuna da Câmara de Araçatuba para rebater críticas feitas recentemente nas redes sociais contra funcionários públicos e para defender a importância da categoria na prestação de serviços à população.
A fala ganhou destaque porque a sessão foi transformada em informal, permitindo que a servidora se dirigisse diretamente aos parlamentares e às pessoas que acompanhavam os trabalhos legislativos. No plenário, vários servidores de diferentes secretarias estavam presentes, segurando cartazes que pediam respeito, reconhecimento e melhores condições para o funcionalismo.
Em um discurso de cerca de dez minutos, Silvia ressaltou o papel constitucional do servidor público, lembrou que o ingresso no serviço municipal é feito por concurso e defendeu o compromisso permanente da categoria com a qualidade dos serviços oferecidos à comunidade.
Ela também criticou o preconceito e os estereótipos que recaem sobre os servidores. Segundo a servidora, muitos desconhecem o trabalho diário realizado pela categoria. “Essa mudança de visão começa pela educação e pelos valores transmitidos dentro de casa”, afirmou.
Usando uma metáfora, Silvia comparou o Estado a uma família, destacando que cabe ao “pai”, como responsável pelo núcleo, valorizar e orientar seus “filhos”, representando os servidores. Sem isso, segundo ela, nada muda.
Em tom firme, ela repudiou rótulos ofensivos como “vagabundos”, “bandidos” e “folgados”, frisando que os servidores realizam suas funções com responsabilidade e dedicação. “Somos nós que mantemos essa máquina funcionando”, concluiu.
Após o pronunciamento, diversos vereadores manifestaram apoio à categoria e elogiaram a postura dos servidores, reconhecendo o papel essencial que desempenham na construção do bem-estar da população.
Nas últimas semanas, o clima entre servidores e parte da população ficou ainda mais tenso por causa da decisão da Prefeitura de Araçatuba de não conceder ponto facultativo nas vésperas dos feriados da Consciência Negra (21 de novembro) e do aniversário da cidade (1º de dezembro). A medida colocou Araçatuba entre as poucas cidades da região que optaram por manter o expediente normal, o que desencadeou intenso debate nas redes sociais e nas conversas do dia a dia. Houve manifestações de apoio e de crítica, tanto de servidores quanto de moradores, ampliando o desgaste que já havia se formado em torno da valorização do funcionalismo.
De acordo com a Secretaria de Administração, a escolha por não liberar o ponto facultativo levou em conta a necessidade de manter o atendimento público funcionando normalmente. A secretária Miriam Gon explicou que a manutenção do expediente foi considerada essencial para garantir a continuidade dos serviços à população, mesmo sendo dias tradicionalmente tratados como “ponte” por diversas administrações municipais. A medida acabou se somando ao clima de insatisfação que motivou servidores a irem à Câmara defender a importância de seu trabalho e pedir mais reconhecimento.
