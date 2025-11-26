Durante a sessão ordinária desta segunda-feira (24), a servidora municipal Silvia Gabas ocupou a tribuna da Câmara de Araçatuba para rebater críticas feitas recentemente nas redes sociais contra funcionários públicos e para defender a importância da categoria na prestação de serviços à população.

A fala ganhou destaque porque a sessão foi transformada em informal, permitindo que a servidora se dirigisse diretamente aos parlamentares e às pessoas que acompanhavam os trabalhos legislativos. No plenário, vários servidores de diferentes secretarias estavam presentes, segurando cartazes que pediam respeito, reconhecimento e melhores condições para o funcionalismo.

Em um discurso de cerca de dez minutos, Silvia ressaltou o papel constitucional do servidor público, lembrou que o ingresso no serviço municipal é feito por concurso e defendeu o compromisso permanente da categoria com a qualidade dos serviços oferecidos à comunidade.