A Câmara Municipal de Araçatuba aprovou na sessão dessa semana, projeto apresentado pelo vereador João Pedro Pugina que cria o Cadastro Municipal de Pessoas Condenadas por Estupro, Violência Contra a Mulher e Crimes Sexuais contra Crianças e Adolescentes. A proposta visa reforçar a segurança no município, oferecendo mais controle e transparência sobre indivíduos que já possuem condenação definitiva por esses tipos de crimes.

De acordo com o texto inicial, o cadastro reunirá informações de pessoas com sentença transitada em julgado por agressões contra mulheres, além daqueles condenados por delitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente e nos artigos do Código Penal relacionados à dignidade sexual de crianças e adolescentes.

O projeto estabelece ainda que a Prefeitura de Araçatuba será responsável por definir as regras de acesso, uso e atualização da base de dados. O Executivo também poderá firmar parcerias com órgãos estaduais e federais para garantir que o sistema funcione de forma integrada e eficiente, ampliando sua utilidade como ferramenta de proteção à população. Após a parovação na Câmara, agora segue para sanção do Prefeito de Araçatuba.