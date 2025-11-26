Araçatuba será o ponto central da discussão regional sobre arboviroses — doenças transmitidas por mosquitos, como dengue, zika, chikungunya e febre amarela. A cidade sediará, nesta quinta-feira (27), a 1ª Conferência Regional “Uma Só Saúde no Enfrentamento às Arboviroses”, iniciativa que promete integrar estratégias e fortalecer o combate aos vetores.

Organizado pela Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a Coordenadoria de Controle de Doenças (CCD), Departamento Regional de Saúde (DRS-2) e Zatti Saúde, o evento acontecerá das 7h30 às 17h, no auditório Papa Francisco, no UniSalesiano.

A expectativa é reunir cerca de 200 participantes de 25 municípios da região pertencentes ao DRS-2, incluindo secretários municipais de Saúde, coordenadores, enfermeiros, agentes comunitários e agentes de combate às endemias.