Araçatuba será o ponto central da discussão regional sobre arboviroses — doenças transmitidas por mosquitos, como dengue, zika, chikungunya e febre amarela. A cidade sediará, nesta quinta-feira (27), a 1ª Conferência Regional “Uma Só Saúde no Enfrentamento às Arboviroses”, iniciativa que promete integrar estratégias e fortalecer o combate aos vetores.
Organizado pela Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a Coordenadoria de Controle de Doenças (CCD), Departamento Regional de Saúde (DRS-2) e Zatti Saúde, o evento acontecerá das 7h30 às 17h, no auditório Papa Francisco, no UniSalesiano.
A expectativa é reunir cerca de 200 participantes de 25 municípios da região pertencentes ao DRS-2, incluindo secretários municipais de Saúde, coordenadores, enfermeiros, agentes comunitários e agentes de combate às endemias.
Com o tema “Saúde Sem Fronteiras: Arboviroses e o Desafio da Integração”, a conferência contará com especialistas que irão promover debates sobre gestão e organização dos serviços municipais, buscando fortalecer ações de controle vetorial e atendimento à população.
Entre os palestrantes confirmados, estão a professora e delegada do Conselho Regional de Farmácia, Aparecida de Fátima Michelin; o engenheiro agrônomo do Grupo de Vigilância Epidemiológica de Ribeirão Preto, Maurício Vladimir Botti; e a infectologista Heloísa Liberatori Gimaiel.
A programação inclui três eixos principais: Vigilância e Controle Vetorial, Mobilização Social e Educação em Saúde, e Gestão e Inovação no Enfrentamento da Dengue. Estratégias de bloqueio, iniciativas comunitárias e investimentos municipais serão debatidos ao longo do dia.
O evento também será espaço de troca de experiências, com a apresentação de 25 trabalhos de municípios como Araçatuba, Auriflama, Andradina, Birigui, Piacatu, Guaraçaí e Ilha Solteira. As melhores iniciativas serão premiadas em três categorias: Melhor Resultado das Ações de Arbovirose, Experiência Inovadora e Menção Honrosa.
“O congresso será um espaço para intercâmbio de experiências, dar visibilidade às práticas de saúde e fortalecer as ações de controle das arboviroses, considerando a realidade de cada território”, destacou Guilherme Santos, gerente de campo da Unidade de Vigilância em Zoonoses.
