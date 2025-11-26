26 de novembro de 2025
Araçatuba recebe Prêmio Efetividade Pública da Uvesp

Por Guilherme Renan | da Redação
Araçatuba será homenageada nesta quinta-feira (27) com o Prêmio Efetividade Pública, concedido pela União dos Vereadores de São Paulo (Uvesp). A cerimônia ocorre na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) e reconhece municípios que se destacam pela boa gestão, transparência e resultados expressivos na administração pública.

O evento reunirá prefeitos, vereadores, secretários municipais e servidores públicos de mais de 50 cidades paulistas, marcando a conclusão de um ciclo de capacitação voltado à modernização administrativa.

Representando Araçatuba, 10 servidores das secretarias de Administração, Fazenda, Meio Ambiente e Sustentabilidade e Mobilidade Urbana concluíram o curso “Gestão Municipal Avançada: Estratégias em Sustentabilidade e Inovação e Modernização”. A formação abordou governança colaborativa, transformação digital e desenvolvimento sustentável, preparando os profissionais para os novos desafios da gestão pública.

Todos os participantes recebem certificação emitida por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, fortalecendo a qualificação técnica e o impacto das ações implementadas no município.

