25 de novembro de 2025
MANDADO DE PRISÃO

Procurado por tráfico é pego após tentar fuga em Buritama

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Imagem ilustrativa
Homem com mandado de prisão foi localizado durante patrulhamento no Centro
Um homem procurado pela Justiça foi capturado pela Polícia Militar na tarde de segunda-feira (24), durante patrulhamento ostensivo no Centro de Buritama. A equipe realizava rondas pela Avenida Galdino Alves de Souza Pereira quando identificou o indivíduo, que possuía mandado de prisão expedido pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas, com pena de reclusão em regime fechado.

Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir, mas foi alcançado após acompanhamento feito pelos policiais, com apoio de um militar que estava de folga e presenciou a ação. Após a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o homem, mas, devido ao risco de nova tentativa de fuga, ele foi algemado.

O capturado foi encaminhado ao Plantão Policial de Buritama, onde permaneceu à disposição da Justiça para cumprimento da pena.

