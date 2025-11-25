Um homem procurado pela Justiça foi capturado pela Polícia Militar na tarde de segunda-feira (24), durante patrulhamento ostensivo no Centro de Buritama. A equipe realizava rondas pela Avenida Galdino Alves de Souza Pereira quando identificou o indivíduo, que possuía mandado de prisão expedido pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas, com pena de reclusão em regime fechado.

Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir, mas foi alcançado após acompanhamento feito pelos policiais, com apoio de um militar que estava de folga e presenciou a ação. Após a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o homem, mas, devido ao risco de nova tentativa de fuga, ele foi algemado.

O capturado foi encaminhado ao Plantão Policial de Buritama, onde permaneceu à disposição da Justiça para cumprimento da pena.