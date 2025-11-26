O Conselho Municipal de Educação de Araçatuba publicou nesta terça-feira (25), no Diário Oficial, o edital que abre oficialmente o processo de escolha dos novos membros que irão compor o colegiado pelos próximos três anos. Ao todo, serão selecionados 25 titulares e seus respectivos suplentes, reforçando a representatividade das instituições que atuam na área educacional do município.

As entidades interessadas devem entregar a documentação exigida até as 17h do dia 10 de dezembro, diretamente na Secretaria Municipal de Participação Cidadã, localizada na Rua Professora Chiquita Fernandes, 45, na Vila São Paulo. Os envelopes devem ser encaminhados ao Setor de Gestão de Conselhos Municipais (Gecom).

O edital, assinado pela presidente Patrícia Araújo Menardi, estabelece que somente instituições com sede em Araçatuba e atuação comprovada no segmento poderão indicar representantes. Entre as entidades com assento no conselho estão a administração pública, a Diretoria de Ensino, a Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo), o CPP (Centro do Professorado Paulista), a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), entre outras organizações de relevância social e educacional.