25 de novembro de 2025
DEFESA CIVIL

Araçatuba enfrenta semana de calor extremo e ar muito seco

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Massa de ar seco derruba a umidade, aumenta o risco de queimadas e exige cuidados até domingo
Massa de ar seco derruba a umidade, aumenta o risco de queimadas e exige cuidados até domingo

A Defesa Civil de Araçatuba emitiu um alerta para uma semana marcada por calor intenso e baixa umidade do ar, com previsão de sol predominante até o próximo domingo (30). Segundo o órgão municipal, a atuação de uma massa de ar seco deve derrubar os índices de umidade para níveis próximos ou até inferiores a 30% na região, condição considerada crítica.

As temperaturas podem atingir 34 °C, conforme monitoramento realizado com base em informações do Estado. Diante do cenário, o coordenador da Defesa Civil, Eduardo Cardozo, reforça a necessidade de atenção da população.

“Esse tipo de condição exige cuidado redobrado. Orientamos hidratação constante e proteção especial a crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios. Pequenos descuidos podem gerar ocorrências graves”, ressalta.

O tempo seco e quente também aumenta significativamente o risco de queimadas, tanto em áreas rurais quanto em pastagens e terrenos urbanos. A recomendação é evitar qualquer tipo de fogo em vegetação seca para prevenir incidentes.

A partir de segunda-feira (1º), a tendência é de mudança: a aproximação de uma frente fria deve romper a massa de ar seco e provocar pancadas de chuva irregulares, com possibilidade de raios e ventos moderados a fortes.

