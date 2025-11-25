A Defesa Civil de Araçatuba emitiu um alerta para uma semana marcada por calor intenso e baixa umidade do ar, com previsão de sol predominante até o próximo domingo (30). Segundo o órgão municipal, a atuação de uma massa de ar seco deve derrubar os índices de umidade para níveis próximos ou até inferiores a 30% na região, condição considerada crítica.

As temperaturas podem atingir 34 °C, conforme monitoramento realizado com base em informações do Estado. Diante do cenário, o coordenador da Defesa Civil, Eduardo Cardozo, reforça a necessidade de atenção da população.

“Esse tipo de condição exige cuidado redobrado. Orientamos hidratação constante e proteção especial a crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios. Pequenos descuidos podem gerar ocorrências graves”, ressalta.