A Polícia Civil de Gabriel Monteiro esclareceu o roubo ocorrido no dia 31 de outubro deste ano em uma drogaria da cidade e prendeu preventivamente o investigado apontado como autor do crime. A ação foi concluída na tarde de segunda-feira (24), após trabalhos do Setor de Investigação.
De acordo com o registro policial, o suspeito entrou na farmácia inicialmente simulando interesse em comprar medicamentos e deixou o local. Minutos depois, retornou, anunciou o assalto e, fazendo menção de estar armado, ameaçou a funcionária. Ele fugiu levando cerca de R$ 1.500 do caixa e a motocicleta pertencente ao estabelecimento.
Durante a apuração, a vítima reconheceu o investigado por meio de fotos apresentadas pela equipe policial. A identificação foi reforçada pelo depoimento da ex-companheira, que relatou em outro boletim de ocorrência que, no mesmo dia, ele tentou invadir sua residência e a ameaçou de morte, supostamente para evitar que fosse denunciado.
Com base nas provas reunidas, indícios de autoria, histórico criminal e risco de fuga, a autoridade policial representou pela prisão preventiva. A Justiça acatou o pedido e decretou a custódia cautelar, cumprida no final da tarde de segunda-feira, juntamente com o delegado responsável pelo município, Ícaro Oliveira Borges.
O investigado permanece à disposição da Justiça. O caso segue acompanhado pela Delegacia de Polícia de Gabriel Monteiro.
