Um homem de 45 anos foi detido em flagrante na madrugada desta terça-feira (25), acusado de tráfico de drogas em Birigui. A ação foi realizada por equipes da Guarda Civil Municipal, que faziam patrulhamento preventivo pela Rua Egídio Navarro, no bairro Vila Bandeirantes.

Segundo o boletim de ocorrência, ao notar a aproximação da viatura, o suspeito tentou correr para dentro de um imóvel, mas foi acompanhado e abordado pelos guardas. No interior da casa, os agentes encontraram uma mulher de 27 anos deitada na cama. Ela afirmou ser acompanhante e disse que estava no local para um “programa sexual”.

Durante a abordagem, o homem entregou duas porções de crack que escondia sob a roupa. Questionado sobre a existência de mais entorpecentes, ele negou. No entanto, durante uma busca detalhada no imóvel, a equipe encontrou uma sacola entre o muro da residência contendo 28 porções de crack embaladas de forma semelhante às que haviam sido entregues, além de 36 pinos com substância aparentando ser cocaína.