Um homem de 45 anos foi detido em flagrante na madrugada desta terça-feira (25), acusado de tráfico de drogas em Birigui. A ação foi realizada por equipes da Guarda Civil Municipal, que faziam patrulhamento preventivo pela Rua Egídio Navarro, no bairro Vila Bandeirantes.
Segundo o boletim de ocorrência, ao notar a aproximação da viatura, o suspeito tentou correr para dentro de um imóvel, mas foi acompanhado e abordado pelos guardas. No interior da casa, os agentes encontraram uma mulher de 27 anos deitada na cama. Ela afirmou ser acompanhante e disse que estava no local para um “programa sexual”.
Durante a abordagem, o homem entregou duas porções de crack que escondia sob a roupa. Questionado sobre a existência de mais entorpecentes, ele negou. No entanto, durante uma busca detalhada no imóvel, a equipe encontrou uma sacola entre o muro da residência contendo 28 porções de crack embaladas de forma semelhante às que haviam sido entregues, além de 36 pinos com substância aparentando ser cocaína.
Ambos foram levados ao Plantão Policial de Birigui. A mulher foi ouvida como testemunha e liberada após prestar esclarecimentos. O homem foi autuado por tráfico de drogas e permaneceu à disposição da Justiça.
