Um morador do bairro Atenas, em Birigui, foi até a delegacia sede da Polícia Civil na segunda-feira (24) para registrar o furto de uma roda de liga leve com pneu de seu Ford Fiesta, que estava parado na rua Francisco Tibério, durante a tarde.

Conforme o registro policial, o automóvel permanecia estacionado quando um indivíduo, ainda não identificado, se aproximou e retirou uma das rodas. A ação ocorreu por volta das 14h33, em pleno dia e com circulação de pessoas pela via.

Testemunhas que vivem na região perceberam a movimentação e observaram o momento em que o suspeito atuava. Ao notar que havia sido percebido por moradores, o autor abandonou o local rapidamente, impedindo que outras rodas fossem levadas.