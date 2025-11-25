Um morador do bairro Atenas, em Birigui, foi até a delegacia sede da Polícia Civil na segunda-feira (24) para registrar o furto de uma roda de liga leve com pneu de seu Ford Fiesta, que estava parado na rua Francisco Tibério, durante a tarde.
Conforme o registro policial, o automóvel permanecia estacionado quando um indivíduo, ainda não identificado, se aproximou e retirou uma das rodas. A ação ocorreu por volta das 14h33, em pleno dia e com circulação de pessoas pela via.
Testemunhas que vivem na região perceberam a movimentação e observaram o momento em que o suspeito atuava. Ao notar que havia sido percebido por moradores, o autor abandonou o local rapidamente, impedindo que outras rodas fossem levadas.
A vítima informou que o prejuízo pode chegar a aproximadamente R$ 450, valor estimado do pneu. Imagens de segurança serão apresentadas à policia para auxiliar nas investigações.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.