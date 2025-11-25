A 3ª Vara Criminal de Araçatuba recebeu a denúncia do Ministério Público contra o juiz aposentado Fernando Augusto Fontes Rodrigues Júnior, 64 anos, e Carolina Silva de Almeida, 23 anos, que agora passam a responder ação penal por homicídio qualificado com dolo eventual pela morte da ciclista Thaís Bonatti de Andrade, atropelada na manhã de 24 de julho. A decisão foi assinada pelo magistrado responsável pelo processo, nessa segunda-feira, 24.

Segundo o documento, a Justiça considerou que há comprovação da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, permitindo o prosseguimento da ação penal. Ambos foram denunciados com base no artigo 121, §2º, incisos III e IV do Código Penal, que tratam de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. No caso de Carolina, a denúncia inclui ainda coautoria, fundamentada no artigo 29.

Os acusados serão citados oficialmente e terão dez dias para apresentar defesa prévia. Caso não constituam advogado dentro do prazo, a Defensoria Pública deverá assumir a representação.