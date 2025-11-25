A 3ª Vara Criminal de Araçatuba recebeu a denúncia do Ministério Público contra o juiz aposentado Fernando Augusto Fontes Rodrigues Júnior, 64 anos, e Carolina Silva de Almeida, 23 anos, que agora passam a responder ação penal por homicídio qualificado com dolo eventual pela morte da ciclista Thaís Bonatti de Andrade, atropelada na manhã de 24 de julho. A decisão foi assinada pelo magistrado responsável pelo processo, nessa segunda-feira, 24.
Segundo o documento, a Justiça considerou que há comprovação da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, permitindo o prosseguimento da ação penal. Ambos foram denunciados com base no artigo 121, §2º, incisos III e IV do Código Penal, que tratam de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. No caso de Carolina, a denúncia inclui ainda coautoria, fundamentada no artigo 29.
Os acusados serão citados oficialmente e terão dez dias para apresentar defesa prévia. Caso não constituam advogado dentro do prazo, a Defensoria Pública deverá assumir a representação.
A reportagem falou por telefone com o juiz aposentado, que declarou: “Vou aguardar ser citado pela Justiça e ter acesso a todos os documentos para que possa ser feita a minha defesa.”
A reportagem também tentou contato com Carolina Silva de Almeida, que estava com o magistrado no momento dos fatos, mas ela não respondeu às mensagens. A defesa da jovem informou que enviaria uma nota, porém, até o fechamento desta matéria, o posicionamento não foi encaminhado.
Relembre o caso
O atropelamento ocorreu às 10h46 de 24 de julho, na rotatória entre as avenidas Waldemar Alves e João Arruda Brasil, área de grande fluxo por conta dos supermercados. Thaís, de 30 anos, seguia de bicicleta para o trabalho quando foi atingida.
