Um homem foi detido nesta dessa segunda-feira (24) em Guararapes após ser apontado por moradores como responsável pela venda de drogas no bairro. Segundo a Polícia Militar, a denúncia informava que ele comercializava entorpecentes na porta de casa e guardava parte do material em um arbusto próximo.

Durante patrulhamento, os policiais localizaram o suspeito, que tentou entrar rapidamente na residência ao notar a viatura, mas acabou abordado. Com ele, foram apreendidas 22 porções de maconha já fracionadas para venda.

Em vistoria no arbusto mencionado na denúncia, a PM encontrou uma pequena bolsa com 32 eppendorfs de cocaína e outras 28 porções de crack. O homem confessou que praticava o tráfico e foi conduzido à delegacia, onde permaneceu preso em flagrante.