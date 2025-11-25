25 de novembro de 2025
AÇÃO DA POLÍCIA

PM flagra suspeito com drogas escondidas em arbusto em Guararapes

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Morador foi detido após denúncia de que estaria vendendo entorpecentes em frente à própria residência
Morador foi detido após denúncia de que estaria vendendo entorpecentes em frente à própria residência

Um homem foi detido nesta dessa segunda-feira (24) em Guararapes após ser apontado por moradores como responsável pela venda de drogas no bairro. Segundo a Polícia Militar, a denúncia informava que ele comercializava entorpecentes na porta de casa e guardava parte do material em um arbusto próximo.

Durante patrulhamento, os policiais localizaram o suspeito, que tentou entrar rapidamente na residência ao notar a viatura, mas acabou abordado. Com ele, foram apreendidas 22 porções de maconha já fracionadas para venda.

Em vistoria no arbusto mencionado na denúncia, a PM encontrou uma pequena bolsa com 32 eppendorfs de cocaína e outras 28 porções de crack. O homem confessou que praticava o tráfico e foi conduzido à delegacia, onde permaneceu preso em flagrante.

