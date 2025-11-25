Uma colaboradora de um supermercado atacadista em Araçatuba chamou a Polícia Militar e afirmou que foi alvo de uma ofensa racial durante o expediente. Ela contou que um promotor de vendas terceirizado teria utilizado expressões de cunho racista ao reprovar um serviço feito por ela.

De acordo com o registro policial, divulgado nesta terça-feira (25) dois funcionários que presenciaram o episódio confirmaram a versão da vítima. O suspeito foi encontrado pela equipe policial e reconheceu ter feito os comentários, dizendo que tentou se desculpar ao notar a reação da trabalhadora.

Diante das confirmações, ele recebeu voz de prisão no local. O homem foi levado para a delegacia e permaneceu detido pelo crime de racismo, previsto no artigo 20, § 2º, da Lei 7.716/1989. A ocorrência continuará sendo apurada pela Polícia Civil.