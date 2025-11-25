25 de novembro de 2025
REGIÃO

Briga entre menores termina em facada e tentativa de suicídio

Por Wesley Pedrosa | da Redação
Divulgação
Caso ocorreu no sábado em em Urânia e foi divulgado nesta segunda (24)
Caso ocorreu no sábado em em Urânia e foi divulgado nesta segunda (24)

Um episódio grave envolvendo duas adolescentes foi registrado no final de semana, em Urânia, a aproximadamente 130 km de Araçatuba, e veio a público apenas nesta segunda-feira (24). Uma jovem de 16 anos foi ferida com uma facada nas costas durante uma briga com uma adolescente de 13 anos.

Após o ataque, a menor de 13 anos teria tentado tirar a própria vida ao se lançar de uma altura aproximada de cinco metros. As duas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas à Santa Casa de Jales. A menina esfaqueada chegou ao hospital com a lâmina ainda cravada nas costas e permanecia internada até a última atualização. A autora também segue em observação médica.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender a situação em uma área rural do município. No local, um homem contou que a briga ocorreu entre sua atual namorada, de 16 anos, e sua ex-companheira, de 13. A motivação do confronto ainda não foi esclarecida.

Os policiais encontraram a menina de 13 anos em um barracão da propriedade, sentada sobre o telhado, momento em que teria atentado contra a própria vida. Ela foi imobilizada e socorrida pelo Samu.

O caso foi registrado na delegacia de Jales como ato infracional equivalente a lesão corporal grave e tentativa de suicídio. A Polícia Civil segue acompanhando a ocorrência.

