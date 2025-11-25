A nova pesquisa da Fundação Seade, realizada em 2025, revela que o interior do Estado de São Paulo,incluindo Araçatuba, São José do Rio Preto e Bauru, apresenta os melhores índices de prática de atividade física, superando a Região Metropolitana de São Paulo. Segundo o levantamento, 58% dos moradores do interior afirmaram ter feito alguma atividade física no último mês — proporção superior aos 52% registrados na Grande São Paulo e acima da média estadual de 55%.
Esse desempenho reforça a tendência observada em cidades como Araçatuba e outras regiões administrativas, onde moradores relatam maior facilidade de acesso a espaços públicos, como praças, academias ao ar livre e centros poliesportivos, além de uma rotina urbana menos acelerada em comparação à capital.
A pesquisa também destaca diferenças importantes entre perfis da população. Os homens seguem mais ativos que as mulheres, com índices de 61% e 52%, respectivamente. No interior, porém, essa diferença tende a ser menor, impulsionada pelo aumento da participação feminina em modalidades como caminhadas, musculação e aulas coletivas promovidas por prefeituras.
Entre as faixas etárias, os jovens até 29 anos foram o grupo com maior queda de participação: passaram de 61% em 2024 para 53% em 2025, possivelmente em razão da retomada do ritmo intenso de estudo e trabalho no pós-pandemia. Já os adultos de 30 a 44 anos continuam sendo o segmento mais ativo, com cerca de 65% de praticantes, índice estável nos últimos anos.
Para os idosos, a evolução é significativa: desde 2019, a adesão subiu 19 pontos percentuais, mantendo cerca de metade dos moradores acima de 60 anos envolvidos em atividades físicas. A OMS reforça que esse público deve priorizar exercícios de força, equilíbrio e coordenação, fundamentais para prevenir quedas e doenças crônicas.
Quando se analisa a regularidade, oito em cada dez praticantes fazem exercícios ao menos duas vezes por semana, um hábito consolidado especialmente no interior. A duração diária também segue estável: 60% dedicam de 30 minutos a uma hora por dia, enquanto 30% ultrapassam esse tempo.
Outro destaque do estudo é o aumento da população que paga para realizar atividade física, fenômeno mais forte no interior, onde o índice chega a 52%. Entre jovens e adultos, o número de assinantes de academias cresceu nos últimos anos, impulsionado pelo avanço das redes de baixo custo.
Apesar do avanço geral, 45% da população ainda não pratica exercícios, e os principais motivos continuam sendo problemas de saúde, falta de tempo e ausência de espaços adequados. Nas regiões interioranas, especialmente nos centros urbanos de Araçatuba e Rio Preto, a falta de tempo é o fator que mais tem aumentado entre trabalhadores jovens.
A percepção sobre a estrutura dos bairros também demonstra vantagem para o interior: moradores dessas regiões avaliam com mais frequência que suas cidades oferecem quantidade suficiente de espaços para exercícios, como quadras, ginásios e parques. Embora 47% dos paulistas afirmem ter esses equipamentos próximos de casa, apenas cerca de um terço realmente os utiliza — e entre os jovens, essa utilização caiu em 2025.
Mesmo assim, parques, praças e academias ao ar livre continuam sendo fundamentais no interior, onde a presença desses espaços é percebida por mais da metade da população e utilizada com maior frequência por moradores de baixa renda, que encontram nesses locais uma alternativa gratuita às academias particulares.
Com base nos dados da Fundação Seade e nas diretrizes da OMS, o diagnóstico é claro: o interior paulista se consolida como o principal polo de prática de atividade física no Estado, com melhores índices de adesão, maior regularidade e ambiente urbano mais favorável à saúde. O desafio agora é ampliar esse avanço para públicos menos ativos, especialmente jovens, mulheres e pessoas de baixa renda, garantindo que o hábito de se exercitar alcance toda a população.
