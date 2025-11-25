A nova pesquisa da Fundação Seade, realizada em 2025, revela que o interior do Estado de São Paulo,incluindo Araçatuba, São José do Rio Preto e Bauru, apresenta os melhores índices de prática de atividade física, superando a Região Metropolitana de São Paulo. Segundo o levantamento, 58% dos moradores do interior afirmaram ter feito alguma atividade física no último mês — proporção superior aos 52% registrados na Grande São Paulo e acima da média estadual de 55%.

Esse desempenho reforça a tendência observada em cidades como Araçatuba e outras regiões administrativas, onde moradores relatam maior facilidade de acesso a espaços públicos, como praças, academias ao ar livre e centros poliesportivos, além de uma rotina urbana menos acelerada em comparação à capital.

A pesquisa também destaca diferenças importantes entre perfis da população. Os homens seguem mais ativos que as mulheres, com índices de 61% e 52%, respectivamente. No interior, porém, essa diferença tende a ser menor, impulsionada pelo aumento da participação feminina em modalidades como caminhadas, musculação e aulas coletivas promovidas por prefeituras.