Começa nesta terça-feira (25) o sistema de sinalização das novas vagas de curta permanência no Centro de Araçatuba. A proposta é estimular a rotatividade de veículos e facilitar o acesso de consumidores ao comércio, especialmente neste período de compras de fim de ano.
A iniciativa busca melhorar o fluxo de veículos e ampliar a oferta de estacionamentos destinados a quem precisa parar por poucos minutos. Quem necessitar ficar mais tempo terá à disposição cerca de 1,3 mil vagas comuns distribuídas pelo perímetro central.
Entre terça (25) e quinta-feira (27) os agentes municipais vão acompanhar o uso das vagas, cronometrar o tempo dos veículos e orientar os condutores sobre as novas regras. Durante esses dias, não haverá aplicação de multas, apenas advertências educativas.
A fiscalização efetiva começa na sexta-feira (28), data que coincide com a Black Friday, quando o movimento no comércio deve ser mais intenso. A partir desse dia, motoristas que ultrapassarem o tempo máximo estabelecido serão autuados.
A infração por desrespeitar as normas das vagas de curta duração é considerada grave, com penalidade de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.