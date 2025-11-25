Começa nesta terça-feira (25) o sistema de sinalização das novas vagas de curta permanência no Centro de Araçatuba. A proposta é estimular a rotatividade de veículos e facilitar o acesso de consumidores ao comércio, especialmente neste período de compras de fim de ano.

A iniciativa busca melhorar o fluxo de veículos e ampliar a oferta de estacionamentos destinados a quem precisa parar por poucos minutos. Quem necessitar ficar mais tempo terá à disposição cerca de 1,3 mil vagas comuns distribuídas pelo perímetro central.

Entre terça (25) e quinta-feira (27) os agentes municipais vão acompanhar o uso das vagas, cronometrar o tempo dos veículos e orientar os condutores sobre as novas regras. Durante esses dias, não haverá aplicação de multas, apenas advertências educativas.