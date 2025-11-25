25 de novembro de 2025
SISTEMA ALTERNATIVO

Araçatuba inicia hoje vagas rotativas e com novas regras

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Prefeitura de Araçatuba
Motoristas só serão multados a partir de sexta se passarem do tempo permitido
Começa nesta terça-feira (25) o sistema de sinalização das novas vagas de curta permanência no Centro de Araçatuba. A proposta é estimular a rotatividade de veículos e facilitar o acesso de consumidores ao comércio, especialmente neste período de compras de fim de ano.

A iniciativa busca melhorar o fluxo de veículos e ampliar a oferta de estacionamentos destinados a quem precisa parar por poucos minutos. Quem necessitar ficar mais tempo terá à disposição cerca de 1,3 mil vagas comuns distribuídas pelo perímetro central.

Entre terça (25) e quinta-feira (27) os agentes municipais vão acompanhar o uso das vagas, cronometrar o tempo dos veículos e orientar os condutores sobre as novas regras. Durante esses dias, não haverá aplicação de multas, apenas advertências educativas.

A fiscalização efetiva começa na sexta-feira (28), data que coincide com a Black Friday, quando o movimento no comércio deve ser mais intenso. A partir desse dia, motoristas que ultrapassarem o tempo máximo estabelecido serão autuados.

A infração por desrespeitar as normas das vagas de curta duração é considerada grave, com penalidade de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH.

