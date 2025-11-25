O Departamento de Água e Esgotos de Valparaíso (DAEV), publicou o edital anunciando novas oportunidades para contratação de profissionais de apoio e técnicos especializados. Além das vagas disponíveis, o certame também formará cadastro de reserva.
A organização do processo seletivo ficará a cargo da empresa CMM Assessoria e Consultoria em Gestão Pública.
Oportunidades oferecidas
Para o cargo de Ajudante Geral, destinado a candidatos com ensino fundamental completo, haverá formação de cadastro de reserva. A jornada é de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 1.692,00.
Para quem possui ensino médio ou técnico, o edital prevê duas vagas e cadastro para funções como Agente de Interrupção e Religação de Água, Analista de Laboratório, Auxiliar de Encanador, Eletricista, Fiscal de Leituras, Operador de Tratamento de Água, Almoxarife e Pedreiro. Nessas funções, os salários chegam a R$ 3.592,00.
O único cargo que exige nível superior é o de Procurador Jurídico, com carga horária de 20 horas semanais e remuneração de R$ 6.179,00 — o maior valor do edital.
Inscrições
As inscrições começam nesta terça-feira (25) até 15 de dezembro de 2025, às 23h30, exclusivamente pelo site da CMM Concursos.
A participação será confirmada após o pagamento da taxa, que varia entre R$ 40,00 e R$ 60,00, conforme o nível de escolaridade. Antes do pagamento, o candidato deve verificar se tem direito à isenção consultando o edital.
Etapas do processo
Todos os concorrentes realizarão prova objetiva em 25 de janeiro de 2026, com questões de Língua Portuguesa, Matemática/Raciocínio Lógico, Informática, Conhecimentos Gerais e conteúdos específicos de cada função.
Alguns cargos também passarão por prova prática, entre eles Ajudante Geral, Analista de Laboratório, Eletricista, Operador de Tratamento de Água, Auxiliar de Encanador, Agente de Interrupção, Fiscal de Leituras e Pedreiro.
O cargo de Procurador Jurídico ainda contará com a elaboração de peça jurídica.
