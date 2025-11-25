O Departamento de Água e Esgotos de Valparaíso (DAEV), publicou o edital anunciando novas oportunidades para contratação de profissionais de apoio e técnicos especializados. Além das vagas disponíveis, o certame também formará cadastro de reserva.

A organização do processo seletivo ficará a cargo da empresa CMM Assessoria e Consultoria em Gestão Pública.

Oportunidades oferecidas

Para o cargo de Ajudante Geral, destinado a candidatos com ensino fundamental completo, haverá formação de cadastro de reserva. A jornada é de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 1.692,00.