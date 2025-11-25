A Prefeitura de Buritama deu início a uma nova etapa de castrações gratuitas para cães e gatos machos. A ação tem como objetivo promover cuidados essenciais aos pets e contribuir para o controle populacional no município.
A campanha de Bem-Estar Animal é voltada aos tutores que desejam realizar o procedimento em seus animais, sendo válida exclusivamente para machos.
Para garantir a inscrição, os responsáveis devem comparecer ao ponto de atendimento levando cópias de RG, CPF e comprovante de residência.
Quem precisar de mais informações ou orientações pode procurar o endereço rua Eloi Muniz de Freitas, 495, bairro Livramento.
