Uma Kombi da frota municipal de Araçatuba se incendiou na tarde desta segunda-feira (24) em frente a uma clínica veterinária, localizada na rua Dr. Luiz de Almeida, no bairro Paraíso. Imagens do ocorrido estão no fim da matéria.
De acordo com a Prefeitura, o veículo, modelo 2006, licenciado e segurado, atendia à Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade no transporte de servidores.
A administração municipal explicou ainda que a Kombi havia acabado de passar por manutenção e estava sendo testada por um funcionário. Como o automóvel continuava apresentando falhas, o motorista se preparava para retornar à oficina.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu conter o fogo, mas a Kombi ficou completamente destruída.
Durante o trajeto de verificação, ele parou próximo à clínica. Assim que desceu, as chamas começaram e rapidamente se espalharam, consumindo o veículo, mesmo com as tentativas iniciais de apagá-las.
