25 de novembro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
SUSTO

Kombi da Prefeitura de Araçatuba pega fogo durante teste mecânico

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes sociais
Veículo recém-saído da oficina se incendiou perto de clínica veterinária
Veículo recém-saído da oficina se incendiou perto de clínica veterinária

Uma Kombi da frota municipal de Araçatuba se incendiou na tarde desta segunda-feira (24) em frente a uma clínica veterinária, localizada na rua Dr. Luiz de Almeida, no bairro Paraíso. Imagens do ocorrido estão no fim da matéria.

De acordo com a Prefeitura, o veículo, modelo 2006, licenciado e segurado, atendia à Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade no transporte de servidores.

A administração municipal explicou ainda que a Kombi havia acabado de passar por manutenção e estava sendo testada por um funcionário. Como o automóvel continuava apresentando falhas, o motorista se preparava para retornar à oficina.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu conter o fogo, mas a Kombi ficou completamente destruída.

Durante o trajeto de verificação, ele parou próximo à clínica. Assim que desceu, as chamas começaram e rapidamente se espalharam, consumindo o veículo, mesmo com as tentativas iniciais de apagá-las.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários