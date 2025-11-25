Uma Kombi da frota municipal de Araçatuba se incendiou na tarde desta segunda-feira (24) em frente a uma clínica veterinária, localizada na rua Dr. Luiz de Almeida, no bairro Paraíso. Imagens do ocorrido estão no fim da matéria.

De acordo com a Prefeitura, o veículo, modelo 2006, licenciado e segurado, atendia à Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade no transporte de servidores.

A administração municipal explicou ainda que a Kombi havia acabado de passar por manutenção e estava sendo testada por um funcionário. Como o automóvel continuava apresentando falhas, o motorista se preparava para retornar à oficina.