24 de novembro de 2025
COROADOS

Motorista que matou idosa em atropelamento paga fiança e sai

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Rogério Soares Cavalcante é apresentado na delegacia de Penápolis para o flagrante
Rogério Soares Cavalcante é apresentado na delegacia de Penápolis para o flagrante

O motorista Rogério Soares Cavalcante, 38 anos, preso na noite de domingo (23) após atropelar três mulheres em Coroados — crime que resultou na morte de uma vítima de 81 anos — obteve liberdade provisória na tarde desta segunda-feira (24). Ele foi detido após o acidente e, segundo a ocorrência, estava sob efeito de álcool no momento da colisão.

A Justiça concedeu o benefício durante audiência de custódia, mediante pagamento de R$ 15.180,00 de fiança, equivalente a dez salários mínimos. O condutor responderá ao processo em liberdade, desde que cumpra uma série de medidas cautelares impostas pelo Judiciário.

Entre as obrigações determinadas estão:

  • informar e justificar atividades sempre que exigido;
  • manter endereço atualizado;
  • comparecer mensalmente em juízo;
  • não se ausentar da Comarca por mais de oito dias sem autorização;
  • cumprir recolhimento domiciliar das 22h às 6h e nos dias de folga;
  • não frequentar bares, casas noturnas ou estabelecimentos semelhantes;
  • manter o pagamento da fiança arbitrada.

Além dessas medidas, o juiz determinou a suspensão do direito de dirigir, que permanece válida enquanto durar o processo.

O motorista foi liberado após cumprir as condições fixadas, mas poderá voltar a ser preso caso descumpra qualquer uma das determinações judiciais. A Polícia Civil segue com a investigação para apurar em detalhes as circunstâncias do atropelamento que vitimou as três mulheres.

