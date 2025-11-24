O motorista Rogério Soares Cavalcante, 38 anos, preso na noite de domingo (23) após atropelar três mulheres em Coroados — crime que resultou na morte de uma vítima de 81 anos — obteve liberdade provisória na tarde desta segunda-feira (24). Ele foi detido após o acidente e, segundo a ocorrência, estava sob efeito de álcool no momento da colisão.

A Justiça concedeu o benefício durante audiência de custódia, mediante pagamento de R$ 15.180,00 de fiança, equivalente a dez salários mínimos. O condutor responderá ao processo em liberdade, desde que cumpra uma série de medidas cautelares impostas pelo Judiciário.

Entre as obrigações determinadas estão: