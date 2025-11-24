O motorista Rogério Soares Cavalcante, 38 anos, preso na noite de domingo (23) após atropelar três mulheres em Coroados — crime que resultou na morte de uma vítima de 81 anos — obteve liberdade provisória na tarde desta segunda-feira (24). Ele foi detido após o acidente e, segundo a ocorrência, estava sob efeito de álcool no momento da colisão.
A Justiça concedeu o benefício durante audiência de custódia, mediante pagamento de R$ 15.180,00 de fiança, equivalente a dez salários mínimos. O condutor responderá ao processo em liberdade, desde que cumpra uma série de medidas cautelares impostas pelo Judiciário.
Entre as obrigações determinadas estão:
- informar e justificar atividades sempre que exigido;
- manter endereço atualizado;
- comparecer mensalmente em juízo;
- não se ausentar da Comarca por mais de oito dias sem autorização;
- cumprir recolhimento domiciliar das 22h às 6h e nos dias de folga;
- não frequentar bares, casas noturnas ou estabelecimentos semelhantes;
- manter o pagamento da fiança arbitrada.
Além dessas medidas, o juiz determinou a suspensão do direito de dirigir, que permanece válida enquanto durar o processo.
O motorista foi liberado após cumprir as condições fixadas, mas poderá voltar a ser preso caso descumpra qualquer uma das determinações judiciais. A Polícia Civil segue com a investigação para apurar em detalhes as circunstâncias do atropelamento que vitimou as três mulheres.
