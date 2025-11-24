24 de novembro de 2025
CRIMINALIDADE

Duas mulheres sofrem ameaça armada após golpe em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação | Imagem ilustrativa
Polícia esteve no local após chamado das vítimas
Polícia esteve no local após chamado das vítimas

Duas mulheres foram vítimas de um golpe seguido de ameaça armada na tarde de domingo (23), no bairro Novo Paraíso, em Araçatuba. As vítimas, identificadas pelas iniciais C.O.R., 36 anos, e V.S.L.S., 30 anos, registraram boletim de ocorrência relatando que o crime começou após contato via WhatsApp com um suposto prestador de serviço.

Segundo o relato, o autor contratou um motorista de aplicativo para buscar as mulheres no endereço combinado. O condutor, identificado apenas como Rafael, levou as duas até o ponto indicado, sem conhecer o suspeito.

Ao chegarem, um homem alto e de pele parda surgiu repentinamente, abriu a porta do veículo e, armado com uma pistola preta, anunciou o assalto. Ele entrou no banco traseiro, sentou-se ao lado de V.S.L.S. e passou a ameaçá-las, afirmando que “tudo aquilo estava sendo mandado por alguém” e que a vítima deveria transferir R$ 50 mil.

O criminoso exigiu que V.S.L.S. acessasse sua conta bancária, mas, nervosa, ela não conseguiu realizar a transferência. O autor ordenou então que o motorista seguisse para outro destino, mantendo as vítimas sob ameaça o tempo todo.

Sem conseguir o valor pedido, V.S.L.S. informou ao assaltante que havia obtido um empréstimo de R$ 3 mil e que possuía R$ 900 na conta. Ambos os valores foram transferidos ao autor por meio de QR Code, conforme registrado no boletim.

Na sequência, o veículo foi conduzido até uma área próxima a um matagal. O suspeito determinou que apenas V.S.L.S. descesse do carro. Temendo pela própria segurança, C.O.R. permaneceu no veículo. O autor fugiu em seguida.

As vítimas buscaram ajuda em uma residência próxima e acionaram a Polícia Militar. Após atendimento inicial, foram acompanhadas até o plantão policial, onde os fatos foram formalizados.

A Polícia Civil investiga o caso.

