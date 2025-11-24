Duas mulheres foram vítimas de um golpe seguido de ameaça armada na tarde de domingo (23), no bairro Novo Paraíso, em Araçatuba. As vítimas, identificadas pelas iniciais C.O.R., 36 anos, e V.S.L.S., 30 anos, registraram boletim de ocorrência relatando que o crime começou após contato via WhatsApp com um suposto prestador de serviço.

Segundo o relato, o autor contratou um motorista de aplicativo para buscar as mulheres no endereço combinado. O condutor, identificado apenas como Rafael, levou as duas até o ponto indicado, sem conhecer o suspeito.

Ao chegarem, um homem alto e de pele parda surgiu repentinamente, abriu a porta do veículo e, armado com uma pistola preta, anunciou o assalto. Ele entrou no banco traseiro, sentou-se ao lado de V.S.L.S. e passou a ameaçá-las, afirmando que “tudo aquilo estava sendo mandado por alguém” e que a vítima deveria transferir R$ 50 mil.