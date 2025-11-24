A jovem Júlia Moretti de Paula, 21 anos, acusada de participar do mega-assalto a apartamentos de um prédio de alto padrão no Centro de Ribeirão Preto, apresentou-se à Polícia Civil em Araçatuba na manhã desta segunda-feira (24). O crime ocorreu em 24 de setembro deste ano.

Foragida desde que teve a prisão decretada pela Justiça de Ribeirão Preto, ainda em setembro, Júlia decidiu se entregar após negociações que incluíam a condição de não ser transferida para aquela região. Ela deve ser encaminhada à Penitenciária Feminina de Tupi Paulista.

Ação da quadrilha

Segundo a Polícia Civil, dez criminosos armados e disfarçados invadiram o edifício logo pela manhã, renderam moradores e fugiram levando dinheiro e joias. Todos os envolvidos foram capturados, exceto Júlia, moradora de Araçatuba, que permanecia foragida.