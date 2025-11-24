Um homem foi detido na noite desse domingo (23) após policiais do 12º Baep receberem informações de que ele estaria armado em uma área de lazer na Rua Osvaldo Barioni, no bairro Águas Claras, em Araçatuba. A equipe se deslocou para verificar a denúncia e, ao chegar ao local, percebeu que o suspeito reagiu de forma inesperada.

Ao notar a aproximação dos militares, o homem arremessou um objeto sobre o telhado e destruiu o celular que carregava, aparentemente para impedir o acesso ao conteúdo armazenado no aparelho. Os policiais realizaram buscas e encontraram no telhado uma pistola calibre 380, abastecida com dez munições intactas.

Com o flagrante, o acusado foi conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária, onde o caso foi registrado. Após os procedimentos legais, ele permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.