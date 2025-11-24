24 de novembro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
ÁREA DE LAZER

PM flagra homem com pistola após tentativa de esconder prova

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
CPI 10
Suspeito tentou jogar arma no telhado e quebrou o próprio celular ao perceber aproximação do Baep, na noite de domingo, em Araçatuba
Suspeito tentou jogar arma no telhado e quebrou o próprio celular ao perceber aproximação do Baep, na noite de domingo, em Araçatuba

Um homem foi detido na noite desse domingo (23) após policiais do 12º Baep receberem informações de que ele estaria armado em uma área de lazer na Rua Osvaldo Barioni, no bairro Águas Claras, em Araçatuba. A equipe se deslocou para verificar a denúncia e, ao chegar ao local, percebeu que o suspeito reagiu de forma inesperada.

Ao notar a aproximação dos militares, o homem arremessou um objeto sobre o telhado e destruiu o celular que carregava, aparentemente para impedir o acesso ao conteúdo armazenado no aparelho. Os policiais realizaram buscas e encontraram no telhado uma pistola calibre 380, abastecida com dez munições intactas.

Com o flagrante, o acusado foi conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária, onde o caso foi registrado. Após os procedimentos legais, ele permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários