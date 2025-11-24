24 de novembro de 2025
ACIDENTE GRAVE

Motorista bêbado atropela trio em Braúna e mata mulher de 58 anos

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Câmera de segurança
Suspeito fugiu após o atropelamento, mas foi encontrado em Coroados e preso com alto índice de álcool no sangue
Um homem de 39 anos foi detido na noite deste domingo (23) após atingir três mulheres com uma caminhonete na Rua Enedir Sampaio, em Braúna. Uma das vítimas, Osmarina Lopes Moura, acabou morrendo no hospital. O motorista, fugiu logo após o atropelamento, mas foi localizado minutos depois em Coroados, apresentando claros sinais de embriaguez.

De acordo com as equipes que atenderam a ocorrência, o veículo envolvido era uma GM Blazer verde. Após atropelar as mulheres, o condutor deixou o local sem prestar socorro e ainda passou por cima de uma das vítimas durante a fuga. As três mulheres foram encaminhadas pela ambulância municipal ao Pronto-socorro de Penápolis.

A vítima fatal, Osmarina Lopes Moura, não resistiu aos ferimentos. As outras, a mulher de 93 anos foi liberada e a de 55 anos está em observação.

A busca pelo suspeito foi iniciada imediatamente. Mesmo fora de serviço, o cabo PM Custódio acessou imagens de câmeras de segurança da cidade, identificou a placa da caminhonete e repassou os dados para toda a rede policial. Com o apoio de equipes de Coroados, Glicério, o veículo e o motorista foram encontrados na Rua Djalma Dutra, no Centro de Coroados.

Levado à Delegacia de Penápolis, o motorista concordou em realizar o teste do etilômetro. O resultado apontou crime de embriaguez ao volante.

A perícia compareceu ao local do atropelamento e o delegado Thales Eduardo Anhesini decretou a prisão do suspeito. O homem permaneceu preso e está à disposição da Justiça.

