Um homem de 39 anos foi detido na noite deste domingo (23) após atingir três mulheres com uma caminhonete na Rua Enedir Sampaio, em Braúna. Uma das vítimas, Osmarina Lopes Moura, acabou morrendo no hospital. O motorista, fugiu logo após o atropelamento, mas foi localizado minutos depois em Coroados, apresentando claros sinais de embriaguez.

De acordo com as equipes que atenderam a ocorrência, o veículo envolvido era uma GM Blazer verde. Após atropelar as mulheres, o condutor deixou o local sem prestar socorro e ainda passou por cima de uma das vítimas durante a fuga. As três mulheres foram encaminhadas pela ambulância municipal ao Pronto-socorro de Penápolis.

A vítima fatal, Osmarina Lopes Moura, não resistiu aos ferimentos. As outras, a mulher de 93 anos foi liberada e a de 55 anos está em observação.