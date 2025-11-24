Entre janeiro e agosto de 2025, acidentes envolvendo veículos e a infraestrutura elétrica, especialmente colisões contra postes e rompimento de cabos, resultaram em 90 interrupções prolongadas de energia para consumidores atendidos pela CPFL Paulista na região de Araçatuba.

O levantamento reforça o alerta da concessionária sobre os impactos e prejuízos provocados por esse tipo de ocorrência, tanto para os motoristas quanto para a comunidade.

Segundo Clauber De Marchi Pazin, gerente de Operações da CPFL Paulista, esse tipo de acidente vai muito além do dano imediato ao poste.