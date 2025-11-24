Entre janeiro e agosto de 2025, acidentes envolvendo veículos e a infraestrutura elétrica, especialmente colisões contra postes e rompimento de cabos, resultaram em 90 interrupções prolongadas de energia para consumidores atendidos pela CPFL Paulista na região de Araçatuba.
O levantamento reforça o alerta da concessionária sobre os impactos e prejuízos provocados por esse tipo de ocorrência, tanto para os motoristas quanto para a comunidade.
Segundo Clauber De Marchi Pazin, gerente de Operações da CPFL Paulista, esse tipo de acidente vai muito além do dano imediato ao poste.
“Quando a rede elétrica é comprometida, o reflexo atinge diversos serviços essenciais, como hospitais e o abastecimento de água. Mesmo com equipes atuando rapidamente, qualquer interrupção pode afetar milhares de pessoas”, explicou.
Batidas diretas contra postes estão entre os acidentes mais críticos. Muitas vezes, o impacto gera danos estruturais sérios, exigindo substituição completa das peças ou reconstrução de trechos inteiros da rede, o que prolonga o tempo de restabelecimento do fornecimento.
O custo para a recuperação também varia conforme o equipamento atingido e pode chegar a valores entre R$ 3 mil e R$ 14 mil.
Dicas de segurança
A CPFL, por meio do programa Guardião da Vida, orienta motoristas e pedestres sobre como agir em situações envolvendo cabos rompidos ou estruturas danificadas:
Permaneça dentro do veículo caso haja queda de cabos; evite tocar partes metálicas e acione o atendimento emergencial da CPFL Paulista pelo 0800-010-1010.
Se for necessário abandonar o veículo devido a incêndio ou outro risco, saia sem encostar na lataria, mantendo os pés juntos e arrastando-os no chão, para evitar choque elétrico.
Pedestres devem manter distância e jamais tentar afastar fios caídos, mesmo com objetos. A recomendação é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros ou a Defesa Civil.
