A Defesa Civil do Estado de São Paulo divulgou um alerta para chuvas fortes até terça-feira (25) em diferentes áreas do interior paulista, incluindo as regiões de Araçatuba, Bauru, Presidente Prudente, Marília e São José do Rio Preto.

O órgão explica que a deslocação lenta de um sistema meteorológico pela costa do Sudeste deve provocar temporais acompanhados de raios, ventos intensos e possibilidade de granizo em diversos municípios.

De acordo com o comunicado, o nível de atenção varia conforme a região: