A Defesa Civil do Estado de São Paulo divulgou um alerta para chuvas fortes até terça-feira (25) em diferentes áreas do interior paulista, incluindo as regiões de Araçatuba, Bauru, Presidente Prudente, Marília e São José do Rio Preto.
O órgão explica que a deslocação lenta de um sistema meteorológico pela costa do Sudeste deve provocar temporais acompanhados de raios, ventos intensos e possibilidade de granizo em diversos municípios.
De acordo com o comunicado, o nível de atenção varia conforme a região:
Risco médio: Araçatuba, Bauru, Presidente Prudente, Marília e São José do Rio Preto
A Defesa Civil destaca que há potencial para alagamentos, enxurradas, enchentes, deslizamentos, além de problemas relacionados a ventos fortes e descargas elétricas.
Por isso, recomenda que a população adote medidas preventivas, como:
- Evitar permanência sob árvores grandes, placas, andaimes e estruturas frágeis;
- Não ficar em locais abertos como praias, campos e terrenos descampados durante tempestades;
- Não usar equipamentos ligados à tomada enquanto houver incidência de raios;
- Nunca tentar atravessar áreas alagadas;
- Ficar atento a sinais de deslizamento, como rachaduras, portas que não fecham e postes inclinados.
Em situações de emergência, os contatos disponíveis são 199 (Defesa Civil) e 193 (Corpo de Bombeiros).
Segundo o IPMet da Unesp de Bauru, a semana começa com variação entre calor e pancadas de chuva em Araçatuba. Para esta segunda-feira (24), existe possibilidade de até 20 mm de precipitação em Araçatuba. Já na terça, o tempo deve permanecer firme.
Entre quarta e domingo, a previsão indica alternância de calor e instabilidade, com temperaturas podendo chegar aos 36°C, condição que favorece a formação de nuvens carregadas, como ocorreu no fim de semana, quando o sábado registrou quase 40°C e o domingo terminou com chuvas fortes na cidade.
