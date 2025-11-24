As equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) prenderam mãe e filha por tráfico de drogas durante uma abordagem na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Penápolis no sábado (22). A ocorrência foi registrada por volta das 8h50, no km 300, como parte das ações da Operação Impacto.
Os policiais vistoriavam um ônibus e localizaram uma grande quantidade de haxixe com duas passageiras que ocupavam assentos próximos. A mulher de 42 anos, residente no Mato Grosso, transportava 69 tabletes do haxixe tipo “dry” ou “marroquino”, somando 8 kg. Sua filha, de 19 anos, também do Mato Grosso, carregava 68 tabletes, equivalentes a 7,7 kg.
Ao todo, os agentes apreenderam 137 tabletes, totalizando 15,7 kg da droga. Conforme a polícia, a mãe já tinha condenação anterior por tráfico, enquanto a jovem não possuía histórico criminal.
As duas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Penápolis, onde o flagrante foi formalizado. Ambas permaneceram presas e ficaram à disposição da Justiça.
