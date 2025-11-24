A Polícia Rodoviária registrou, na tarde deste domingo (23), um motorista transitando a 216 km/h na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), no trecho de Andradina.

De acordo com os policiais, o limite permitido na via é de 110 km/h, o que significa que o condutor avançava a quase o dobro da velocidade regulamentada, ultrapassando em cerca de 96% o permitido.

Dirigir em velocidades tão acima do limite coloca em risco não apenas a vida do motorista, mas também a de outros usuários da rodovia. Em alta velocidade, o tempo de reação diminui drasticamente, a capacidade de frenagem é reduzida e qualquer manobra inesperada pode resultar em acidentes graves ou fatais. Além disso, impactos ocorridos a mais de 200 km/h têm baixíssima chance de sobrevivência.