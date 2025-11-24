As obras de pavimentação no bairro Engenheiro Taveira, em Araçatuba, seguem em ritmo acelerado e devem atingir cerca de 50% de conclusão até dezembro. O projeto contempla a pavimentação de 12 vias, totalizando aproximadamente 36,3 mil metros quadrados de asfaltamento. Antes da nova camada viária, foram instalados 3,2 mil metros lineares de rede de escoamento de esgoto.

De acordo com o secretário de Planejamento Urbano e Habitação, Sandro Cubas, parte do atraso no cronograma ocorreu devido a pendências que deveriam ter sido solucionadas antes do início da obra. Entre os entraves, estavam a finalização de documentação de desapropriação de três propriedades lindeiras, a supressão de árvores, a realização de licitação para mudança de cercas e ajustes em tubulações ligadas à rede de drenagem.

“Do ponto de vista técnico, tudo isso era obrigação prévia. Não se inicia uma obra sem desapropriação concluída, sem supressão de árvores autorizada, sem resolver mudanças de cercas e sem conferir se o projeto de drenagem interferiria em outras tubulações. São etapas básicas”, destacou Cubas.