A Guarda Civil Municipal de Araçatuba celebrou, na noite deste sábado (22), o Jubileu de Prata da primeira turma feminina da corporação. O jantar comemorativo ocorreu em um salão de eventos no Jardim Nova Iorque e reuniu autoridades municipais, entre elas o prefeito Lucas Zanatta, a presidente do Conselho Deliberativo do Fundo Social, Priscila Lopes Zanatta, e o secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Júlio César dos Santos.

A cerimônia marcou os 25 anos da formação que abriu caminho para a inclusão feminina na GCM. Criada em 2000, a primeira turma contou com 14 guardas municipais. Atualmente, oito delas permanecem na ativa, enquanto as demais se aposentaram ou seguiram outros rumos no serviço público. A corporação, pioneira na região ao incorporar mulheres em seus quadros, conta hoje com 32 profissionais atuando em setores operacionais e administrativos.

Homenagens

Durante o evento, o prefeito Lucas Zanatta destacou o simbolismo da data. “É um marco para Araçatuba. Essas mulheres não só ajudaram a construir a história da corporação, como mostraram à cidade que a segurança pública também é espaço de protagonismo feminino.”