A Guarda Civil Municipal de Araçatuba atendeu, na manhã deste domingo (23), uma grave ocorrência de violência doméstica no bairro Nova Iorque. A ação resultou na prisão em flagrante de um homem por agressão, ameaça e descumprimento de medidas previstas na Lei Maria da Penha.
A mobilização teve início após um vizinho informar à Central de Operações ter recebido um bilhete escrito pela vítima, pedindo socorro. No recado, ela relatava estar trancada em casa com uma criança, enquanto o companheiro, embriagado, circulava pelo imóvel.
Diante da gravidade da situação, várias equipes da GCM foram enviadas ao local. As tentativas de contato não tiveram resposta, e a porta permanecia trancada. Para garantir a segurança da mulher e da criança, os agentes acessaram a casa pulando o muro.
Homem armado
Dentro da residência, os guardas localizaram o suspeito com uma faca e a chave da casa nas mãos. Garrafas de bebidas alcoólicas estavam espalhadas pelo ambiente. A vítima apresentava ferimentos compatíveis com agressões e confirmou ter sido atacada pelo companheiro.
O homem, visivelmente embriagado, recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao plantão policial, onde permaneceu à disposição da Justiça. A mulher e a criança foram acolhidas pela equipe e orientadas sobre as medidas de proteção.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.