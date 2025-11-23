A Guarda Civil Municipal de Araçatuba atendeu, na manhã deste domingo (23), uma grave ocorrência de violência doméstica no bairro Nova Iorque. A ação resultou na prisão em flagrante de um homem por agressão, ameaça e descumprimento de medidas previstas na Lei Maria da Penha.

A mobilização teve início após um vizinho informar à Central de Operações ter recebido um bilhete escrito pela vítima, pedindo socorro. No recado, ela relatava estar trancada em casa com uma criança, enquanto o companheiro, embriagado, circulava pelo imóvel.

Diante da gravidade da situação, várias equipes da GCM foram enviadas ao local. As tentativas de contato não tiveram resposta, e a porta permanecia trancada. Para garantir a segurança da mulher e da criança, os agentes acessaram a casa pulando o muro.

Homem armado