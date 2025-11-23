23 de novembro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
ARAÇATUBA

Vítima trancada com filho pede socorro por bilhete no Nova Iorque

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Faca apreendida pela equipe da GCM junto com o agressor e os bilhetes na qual a vítima se comunicou com um vizinho
Faca apreendida pela equipe da GCM junto com o agressor e os bilhetes na qual a vítima se comunicou com um vizinho

A Guarda Civil Municipal de Araçatuba atendeu, na manhã deste domingo (23), uma grave ocorrência de violência doméstica no bairro Nova Iorque. A ação resultou na prisão em flagrante de um homem por agressão, ameaça e descumprimento de medidas previstas na Lei Maria da Penha.

A mobilização teve início após um vizinho informar à Central de Operações ter recebido um bilhete escrito pela vítima, pedindo socorro. No recado, ela relatava estar trancada em casa com uma criança, enquanto o companheiro, embriagado, circulava pelo imóvel.

Diante da gravidade da situação, várias equipes da GCM foram enviadas ao local. As tentativas de contato não tiveram resposta, e a porta permanecia trancada. Para garantir a segurança da mulher e da criança, os agentes acessaram a casa pulando o muro.

Homem armado

Dentro da residência, os guardas localizaram o suspeito com uma faca e a chave da casa nas mãos. Garrafas de bebidas alcoólicas estavam espalhadas pelo ambiente. A vítima apresentava ferimentos compatíveis com agressões e confirmou ter sido atacada pelo companheiro.

O homem, visivelmente embriagado, recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao plantão policial, onde permaneceu à disposição da Justiça. A mulher e a criança foram acolhidas pela equipe e orientadas sobre as medidas de proteção.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários