Um venezuelano furtou um tablet em um posto de combustíveis localizado na Avenida Euclides Miragaia, em Birigui, na tarde da última sexta-feira (21). Segundo a administração do estabelecimento, o homem aproveitou o momento em que um frentista abastecia um veículo para subtrair o aparelho que estava guardado no interior de um armário próximo à bomba de combustível.

O local possui sistema de videomonitoramento, e, ao perceber a falta do tablet, a gerência revisou as imagens e flagrou o instante em que o suspeito realizou o furto. Com base nos registros, equipes de segurança passaram a patrulhar a região em busca do autor.

Já no domingo (23), uma equipe da Guarda Civil Municipal conseguiu abordar o indivíduo durante patrulhamento pela Rua Santo André, no bairro Vila Bandeirantes. Na revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Contudo, ao ser questionado sobre o fato, o suspeito admitiu o furto, mas não informou o destino do aparelho, alegando já tê-lo repassado.